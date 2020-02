Hem kamburluğu giderildi hem de sağlığına kavuştu Manisa Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonla yaşlı adamın kamburluğu giderildi

Manisa Şehir Hastanesinde skolyoz (omurga eğriliği) ve kifoz (kamburluk) ameliyatları gerçekleştirilmeye başladı. Geçirdiği trafik kazası sonucu omurgası kırılan ve aylar içerisinde öne doğru kamburluğu başlayan 63 yaşındaki M.E., Beyin ve Sinir Cerrahi Hekimi Op. Dr. Ülkün Ünlü Ünsal tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Manisa Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniğinde skolyoz ve kifoz ameliyatları başarı ile gerçekleştirilmeye başladı. Manisa’da M.E. (63) isimli yaşlı adam 6 ay önce geçirdiği trafik kazası sonrası omurgasında oluşan kırıklar nedeniyle başka bir şehirde ameliyat oldu. Aradan geçen 6 ay içinde yaşlı adamın omurgasında öne doğru kamburluk, solunum sıkıntısı ve yürüme bozukluğu başladı. Manisa Şehir Hastanesine müracaat eden yaşlı adam yapılan tetkiklerin ardından Beyin ve Sinir Cerrahi Hekimi Op. Dr. Ülkün Ünlü Ünsal tarafından ankilozan spondilit tanısı ile ameliyata alındı. Yapılan başarılı operasyonun ardından yaşlı adamın hem kamburluğu giderildi hem de yeniden sağlığına kavuştu.



Ameliyat ücretsiz olarak yapılıyor

Ameliyat hakkında bilgi veren Manisa Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Hekimi Op. Dr. Ülkün Ünlü Ünsal, “M.E. 63 yaşında ve halk arasında Ahmet Mete Işıkara Hastalığı olarak da bilinen Ankilozan Spondilit tanılı hastamız, 6 ay önce geçirmiş olduğu trafik kazası sonrası omurgasında T12L1 kırık oluşmuş ve dış merkezde ameliyatı gerçekleştirilmiş. Aylar içinde omurgasında öne doğru oluşan kamburluk (kifoz) meydana gelmiş. Omurgasındaki eğrilik nedeni ile duruş bozukluğuna bağlı solunum sıkıntısı ve yürüme bozukluğu yaşamaya başlayan hasta M.E. Manisa Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniğine başvurmuş gerekli tetkikleri yapılmış, gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonucunda omurgasındaki eğrilik giderilerek sağlığına kavuşmuştur. Hastanemizde cerrahi tedavi olarak omurga tespit sistemleri ve ameliyatları ücretsiz olarak yapılmaktadır” dedi.



Skolyoz ve kifoz nedir?

Skolyozun, omurganın göğüs veya bel bölgelerinde görülebilen, yana doğru eğriler olduğunu kaydeden Ünsal, “Normal ve sağlıklı omurgada omurlar arkadan bakıldığında yukarıdan aşağıya yani boyun, sırt ve bel bölgelerinde düz bir hat şeklinde uzanır. Kifoz, kamburluk olarak da bilinen, omurganın öne doğru eğilmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. İnsan omurgasında yandan bakıldığında anatomik olarak birbirini izleyen ters eğrilikler boyunda, sırtta, belde ve leğen kemiğinde bulunur. Kifoz hastalık olarak en çok sırt bölgesinde görülmektedir. Skolyoz ve kifoz gibi hastalıklar çocukluk veya ergenlik döneminde ortaya çıkabilmektedir. Hastalık farkına varılmadığı takdirde ilerleme göstererek solunum problemleri ve kalıcı duruş bozuklukları gibi başka sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Hastalığın takip ve tedavisi omurga cerrahisi ile uğraşan uzman hekimler tarafından yapılmaktadır” dedi.

