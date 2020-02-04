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Manisa’nın nüfusu 1 milyon 440 bin 611 kişi oldu

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Manisa'nın nüfusu geçtiğimiz yıla göre 10 bin 968 kişi artarak 1 milyon 440 bin 611 kişi oldu.

Manisa’nın nüfusu 1 milyon 440 bin 611 kişi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Manisa’nın nüfusu geçtiğimiz yıla göre 10 bin 968 kişi artarak 1 milyon 440 bin 611 kişi oldu.
TÜİK tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine dayalı olarak Manisa nüfusu açıklandı. Düzenlenen basın toplantısında önce Türkiye geneli olarak bilgileri paylaşan TÜİK Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, “Türkiye İstatistik Kurumu olarak her yıl adrese dayalı nüfus kayıt sistemine dayalı olarak Türkiye’nin nüfusunu açıklıyoruz. Bu kapsamda 31 Aralık 2019 yılı itibariyle nüfuslarımızı bugün kamuoyuyla paylaştık. Bu kapsamda Türkiye’nin nüfusu bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaşmıştır. Yıllık nüfus artış hızımız geçen yıl binde 14,7’yken bu yıl binde 13,9 olmuştur. Yıllık nüfus artış hızımız geçen yıla göre düşmüştür. En büyük nüfusa sahip ilimiz İstanbul, 15 milyon 519 bin 267 kişi. Türkiye nüfusunun da yüzde 18,66’sı. İstanbul’u, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya izlemekte. En küçük ilimiz ise 84 bin 660 kişiyle Tunceli. Tunceli’yi de Bayburt, Ardahan, Kilis ve Gümüşhane izlemekte. Türkiye’nin ortalama yaşı 2018 yılında 32’yken, bu yıl 32,4’e yükselmiş. Biraz daha yaşlanmışız. Nüfus yoğunluğuna baktığımızda 2018 yılına göre 1 kişi artarak 108 kişi yükselmiştir” dedi.
Manisa nüfusunun 1 milyon 440 bin 611 kişiye ulaştığını açıklayan Akyol, “Manisa’da ise 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle bir önceki yıla göre nüfusumuz artarak 1 milyon 440 bin 611 kişi olmuş. Türkiye nüfusunun da yüzde 1,7’sini oluşturmakta. Nüfusa sahip en büyük 14. ilimiz. Manisa’nın nüfus artış hızı 2018 yılında binde 11,7’yken, bu sene binde 7,6’ya düşmüş. Nüfusumuz geçen yıla göre artmış ama artış hızı itibariyle düşmüş. Nüfus yoğunluğuna baktığımızda 2018 yılında 1 kilometrekareye düşen nüfusumuz 109 iken, bu sene 110 çıkmış. Ege Bölgesi itibariyle İzmir ilinden sonra Manisa en büyük 2. ilimiz. Ege Bölgesi’nin en küçük ili ise 370 bin 509 kişiyle Uşak ili. İlçelere baktığımızda da Manisa’nın en büyük ilçesi 246 bin 440 nüfusuna sahip Yunusemre ilçesi. İkinci sıradaki en büyük ilçemiz 173 bin 26 ile Akhisar, üçüncü sırada 171 bin 138 kişiyle Şehzadeler ilçemiz. En düşük ilçemize baktığımızda 13 bin 185 nüfusla Köprübaşı ilçemiz. Onun arkasında Gölmarmara, Ahmetli yer alıyor. Bir önceki yıla göre ilçeler itibariyle en fazla nüfus artışı 7 bin 116 kişiyle Yunusemre ilçesi. İkinci sırada 3 bin 190 kişilik artışıyla Turgutlu yer alıyor. Üçüncü sırada ise bin 645 kişi artan Akhisar ilçesi yer alıyor. En fazla düşen ilçelere baktığımızda birinci sırada bin 331 kişi azalan Kırkağaç ilçesi yer alıyor. İkinci sırada bin 87 kişi azalan Demirci, üçüncü sırada 479 kişi azalan Gördes yer alıyor” diye konuştu.

MANİSA

04 Şubat 2020 Salı

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