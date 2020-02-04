Yunusemreli potanın sultanları lige galibiyetle başladı

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Yunusemre Belediyespor Kulübü U12 Kız Basketbol Takımı, rakibi Spil Basketbol Takımı’nı 2715 skorla yenerek lige galibiyet ile başladı.

Yunusemre Belediyespor Kulübü U12 Kız Basketbol Takımı ligin ilk maçını Spil Basketbol Takımı ile yaptı. Muradiye Spor Salonu'nda oynanan maçta MaviBeyazlı Takım, rakibini 2715 skorla mağlup etti. Lige galibiyetle başlayan Yunusemreli potanın sultanları moral kazandı. Yunusemre U12 takımı grupta Basketmania, Spil Basketbol, Sekiz Eylül, Turgutlu Belediyespor takımları ile mücadele ediyor.

MANİSA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:43

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