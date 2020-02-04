Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem

- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa ve çevre illerde de hissedilen depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, bugün saat 11.43'te, merkez üssü Akhisar ilçesi olan Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.72 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa ve ilçelerinin yanı sıra başta İzmir olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Can ve mal kaybının yaşanmadığı, kısa süreli paniğe neden olan depremle birlikte vatandaşlar sokaklara çıktı.



MANİSA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:43

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