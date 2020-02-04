Yunusemre personeli depreme hazır

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Yunusemre Belediyesi personeline, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 'Temel afet bilinci' eğitimi verildi.

Yunusemre Belediyesi, personeline yönelik verdiği eğitimlere bir yenisini ekledi. Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından belediye personeline, temel afet bilinci eğitimi verildi. Eğitimde personele temel afet bilinci anlatılırken, deprem anında ve sonrasında nasıl davranılması gerektiği, olası bir yangında yapılması gerekenleri, hafif arama kurtarma teknikleri konusunda bilgi verildi.

MANİSA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:43

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