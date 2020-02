Şehzadeler Meclisi’nden ortak kınama

Şehzadeler Belediye Meclisi, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin, İsrailFilistin sorununa çözüm olarak sunduğu sözde "barış planı"na tepki gösterdi. Bildiride “Şehzadeler Belediye Meclisi’nde grubu bulunan tüm siyasi partiler olarak İsrailFilistin ihtilafına yönelik olarak ABD yönetiminin yayımladığı sözde barış özünde istikrarsızlık ve çatışma mahiyetindeki planını yok sayıyor ve esefle kınıyoruz." denildi.

Şehzadeler Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantısı, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında önceki akşam gerçekleştirildi. Meclisin açılış konuşmasını yapan Başkan Çelik, ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Güne İdlib’ten gelen şehit haberleriyle başlandığını dile getiren Başkan Çelik “Milli Savunma Bakanlığı, Esad rejiminin düzenlediği topçu atışı nedeniyle 4 askerimizin şehit olduğunu bildirdi. Hain saldırıda 1'i ağır olmak üzere 9 askerimiz de yaralandı. Şehit olan dört askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya gereken cevabın verildiğinden, verileceğinden en ufak bir şüphemiz yoktur” dedi.

Ülke genelinde yaşanan depremlere de değinen Başkan Çelik “Ne yazık ki ülkemizin deprem gerçeği ile bir kez daha yüz yüze geldik. 2020 yılının başlangıcından bu yana Türkiye genelinde ciddi sarsıntılar yaşandı, yaşanmaya da devam ediyor. Bunlardan öne çıkan iki tanesi, acı kayıplar verdiğimiz 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depremi ve 5.8 büyüklüğündeki Akhisar depremiydi. Elazığ’da meydana gelen depremde 41 vatandaşımızı kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimize başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Akhisar ilçemizde meydana gelen depremde çok şükür herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Akhisar’daki depremin ardından aynı gece Şehzadeler Belediyesi olarak harekete geçtik. Depremden etkilenen vatandaşlarımız için çadırlarımızı deprem bölgesine sevk ettik. Rabbim afetinden korusun, hepimize geçmiş olsun.” diye konuştu.



Yunan milletvekiline kınama

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda Yunan Milletvekilinin Türk Bayrağı yırtarak gerçekleştirdiği provokatif eylemi de değerlendiren Başkan Çelik, “Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda, Yunan Milletvekili çirkin bir eylem gerçekleştirdi. Yunan milletvekilinin hem haddini aşarak hem de uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak, ırkçı bir tavırla sergilediği saygısızlığı kınıyoruz. Bizler, her ülkenin bağımsızlık sembolü olan bayraklarına her zaman, saygı duymuş bir milletiz. Yunan Milletvekilinin bu provokatif eylemi sonrasında milletimizin bayrağımızı sahiplenerek gösterdiği tepki takdire şayandır” diye konuştu.

Şehzadeler Belediyesi’nin geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi veren Başkan Çelik, “İdlib’ten kaçarak Türkiye sınırına gelen ve burada zor şartlarda yaşam savaşı veren Müslüman kardeşlerimiz için bir yardım kampanyası düzenlemiştik. Yunusemre Belediyesi ve İnsani Yardım Vakfı Manisa Şubesi ile birlikte düzenlediğimiz kampanya kapsamında 2 tır yardım malzemesi toplandı. Bir tır kömür ve 1 tır da gıda ve battaniyeden oluşan yardım malzemeleri bu kardeşlerimize ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi” ifadelerini kullandı.

Havaların soğumasıyla birlikte sıcak çorba ikramlarını sürdürdüklerini belirten Çelik, “5yıl önce hizmete sunduğumuz ikram çeşmelerimizden bu yıl da havaların soğumasıyla birlikte her gün 1500 kişilik sıcak çorba ikramımız başladı. Sabahları işe gitmek için duraklarda servis bekleyen vatandaşlarımız ve okula giden öğrencilerimizin yoğun olduğu Alaybey Cami ve Sultan Cami önünde sabahları çorba ikramlarımız yapılıyor. Çeşmelerimizden pazar günleri haricinde her sabah sıcak çorba ikramımız olacaktır. Hemşehrilerimize afiyet, şifa olsun” dedi.



ABD’nin ‘sözde barış’ planı kınandı

Başkan Çelik’in açılış ve gündem değerlendirmesinin ardından ABD yönetiminin, İsrailFilistin sorununa çözüm olarak sunduğu "barış planı"na Meclis’te yer alan AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti Gruplarının ortak bildirisi ile tepki gösterildi. Başkan Çelik’in okuduğu bildiride şu ifadelere yer verildi: “ABD yönetiminin ihtilafın iki tarafından biri olan Filistin'i bütünüyle dışlayan, tek yanlı, hakkaniyetten uzak bir yaklaşımla hazırladığı görülen söz konusu plan, Birleşmiş Milletler kararlarına ve iki devletli çözüm perspektifine tamamen aykırıdır. Bu plan, taraflar arasında bir müzakere zemini sağlamaktan ziyade, İsrail'in insanlığın kalbi olan Mescidi Aksa dahil Filistin topraklarında on yıllardır derinleştirerek sürdürdüğü işgale uluslararası meşruiyet kazandırmayı ve bunu Filistin tarafına dayatmayı amaçlamaktadır. Yapılmak istenen işgal sürecini ilhaka çevirmektir. Tüm Ortadoğu'nun barış, güvenlik ve istikrarını doğrudan ilgilendiren böylesine önemli bir konunun iç politika malzemesi yapılarak, Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkı başta olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerinin hiçe sayılması ve uluslararası hukukun ve adaletin yok sayılması üzüntü ve ibret vericidir. Kudüs'ün statüsü, Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkı ve yasa dışı yerleşimler gibi, en temel problem alanlarında bugüne kadar izlediği politikalarla Filistin tarafının güvenini kaybetmiş bulunan ABD yönetiminin sözde barış planı ölü doğmuştur. İki devletli çözüm vizyonunu yok sayan ve ilgili Birleşmiş Milletler kararları başta olmak üzere uluslararası hukukun temel kurallarının ihlali anlamına gelen öneriler içeren bu girişimin, uluslararası toplum nezdinde kabul görme ihtimali de bulunmamaktadır. Bu vesileyle, İsrailFilistin meselesinin çözümünün, ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin devletinin vücut bulmasıyla mümkün olacağını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, Filistin halkının temel hak ve özgürlüklerini gözetmeyen, Filistin devletinin ve halkının kabul etmediği hiçbir girişimi desteklemeyecek, uluslararası toplumun vicdan ve sorumluluk sahibi üyeleriyle birlik ve dayanışma içinde, zulüm, dayatma ve işgale karşı Filistin halkının meşru haklarını tüm platformlarda savunmaya devam edecektir. Şehzadeler Belediye Meclisinde grubu bulunan tüm siyasi partiler olarak yukarıda sıraladığımız görüşler temelinde, İsrailFilistin ihtilafına yönelik olarak ABD yönetiminin yayımladığı sözde barış özünde istikrarsızlık ve çatışma mahiyetindeki planını yok sayıyor ve esefle kınıyoruz"

Meclis toplantısında daha sonra gündemde yer alan 20 madde görüşülerek karara bağlandı.

