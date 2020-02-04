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Meclis üyeleri ve STK’lara imar planı çalışmaları anlatıldı

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve kent merkezinde 1989 yılından beri yapılmayan Manisa Merkez imar planı çalışmaları, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine anlatıldı.

Meclis üyeleri ve STK’lara imar planı çalışmaları anlatıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve kent merkezinde 1989 yılından beri yapılmayan Manisa Merkez imar planı çalışmaları, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine anlatıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesinin başlattığı ve şehrin geleceğine yön verecek olan Manisa Merkez imar planı çalışmalarında gelinen son nokta, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine anlatıldı. MASKİ Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Dilşat Ulaş, Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

“Tüm ekipler gayret gösteriyor”
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Palabıyık yaptı. Manisa’da uzun yıllardır bir imar planı çalışması yapılmadığına dikkat çeken Başkan Vekili Palabıyık, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün öncülüğünde Yunusemre ve Şehzadeler Belediyelerimizin de katkılarıyla bu önemli sorunun çözüme kavuşturulması için tüm ekipler gayret gösteriyor” dedi.

30 yıllık süreci anlattı
Başkan Vekili Palabıyık’ın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya bir sunum gerçekleştirdi. Aynı zamanda Şehir Plancısı olan Yalçınkaya, çalışmaları başlatılan imar planı hakkında teknik bilgiler verdi. Geride kalan 30 yılda uygulanan imar planları hakkında bilgi veren Yalçınkaya, “Bilindiği üzere Manisa’nın şuan yürürlükteki imar planları, 1989 yılı yapılmış bugüne kadar parçacıl revizyon ve imar planı değişikleriyle yaşanan sorunlara çözümler üretilmeye çalışılmıştır. Geçen bu yaklaşık 30 yıllık süre içerisinde çok farklı alanlarda revizyonlar ve imar değişiklikleri hayata geçirilmiştir. Bu süreç içerisinde 2010 yılında Manisa Belediyesiyken bir plan revizyonu çalışması süreci başlatılmıştır. Ne yazık ki 1/5000’lik nazım imar planının onayının ardından, gelen itirazlar üzerine, belediye meclisinde iptal edilerek süreç durdurulmuştur. Yaşanan bu revizyon süreci, bizim imar planı çalışmamızı yaklaşık 10 yıl ötelemiştir” dedi.
Planlama alanı hakkında bilgi veren Yalçınkaya, “6360 sayılı kanunla Manisa, Büyükşehir Belediyesi olarak kurulmuş yetki alanı il sınırı haline gelmiş, merkezimiz de de Yunusemre ve Şehzadeler isimli iki ilçe kurulmuştur. Bununla birlikte birçok belde de kapatılarak mahalleye dönüştürülmüştür. Bizim planlama sahamızda da iki parça halinde bahsedebiliriz. Birinci parça Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde kapanan belde belediyeleri ve mahalleye dönüşen 15 adet yerleşim birimini kapsamaktadır. Bir etabımız bu olup, şuan kurum görüşlerimiz toplanma aşamasındadır. Diğer etabımız ise Yunusmere ve Şehzadeler ilçelerinde merkez yerleşim sahasını kapsama alanıdır. Bu alanda da halihazır haritalar güncellemiş, jeolojik etüt raporlarımız tamamlanmış durumdadır” dedi
Planlama sürecinde analiz ve sentez çalışmaları yapıldığını belirten Yalçınkaya, konum ve çevre ilişkileri, kentsel dönüşüm alanları, tarihsel gelişim, yürürlükteki planlar, doğal yapıtarım alanları, doğal yapı DSİ durumu, fiziki yapı, ulaşım ve teknik altyapı, demografik yapı, ekonomik yapı, sosyal yapı konut memnuniyeti başlıkları altında bilgi verdi.

MANİSA

04 Şubat 2020 Salı

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