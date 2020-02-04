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Depremden etkilenen çocuklar sinemada stres attı Akhisarlı çocuklar depremler sonrasında sinemayla ...

İHA

Akhisar Belediyesi, deprem sarsıntılarının yoğun olarak yaşandığı kırsal mahallelerdeki çocuklara ücretsiz sinema etkinliği düzenledi. Toplum Sağlığı Merkezinden psikologların da yer aldığı etkinlikte çocuklar tüm streslerini atarak doyasıya eğlendi.

Depremden etkilenen çocuklar sinemada stres attı Akhisarlı çocuklar depremler sonrasında sinemayla moral buldu

Akhisar Belediyesi, deprem sarsıntılarının yoğun olarak yaşandığı kırsal mahallelerdeki çocuklara ücretsiz sinema etkinliği düzenledi. Toplum Sağlığı Merkezinden psikologların da yer aldığı etkinlikte çocuklar tüm streslerini atarak doyasıya eğlendi.
22 Ocak’ta yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Akhisar genelinde meydana gelen deprem sarsıntıları, vatandaşlara psikolojik olarak zor günler yaşatıyor. Manisa Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda Akhisar’da okulların açılış tarihinin 1 hafta ertelenmesi üzerine kolları sıvayan Akhisar Belediyesi, deprem bölgesindeki çocuklara yönelik ücretsiz sinema gösteriminin yanı sıra psikolog desteği ile birlikte yüz boyama etkinlikleri yapıldı. Çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.
Akhisar’ın kırsal mahalleleri Musalar, Karabörklü, Süleymanlı, Kadıdağ ve Tütenli Mahallesinden gelen çocuklara, Akhisar Belediyesi Parkiçi Sinema Salonu’nda düzenlenen sinema etkinliği ile depremin stresini unutturmayı hedeflediklerini söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Hepinizin bildiği gibi doğal afet olayları ile yoğun bir şekilde mücadele ettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Akhisar’da 22 Ocak’ta yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından şehrimizde büyük küçük binlerce deprem meydana geldi. Biz yetişkinler olarak zor bir dönemden geçerken çocuklarımızı bu stresten bir nebze olsun uzaklaştırmak istedik. Psikologların ve çocuk gelişim uzmanlarının da desteğiyle onlara keyifli bir gün geçirebilmeleri için zemin hazırladık. Akhisar’da tedbir amaçlı okulların açılması 1 hafta ertelendi, biliyorsunuz. Bu süreçte çocuklarımız depremi konuşmasın, onlara konuşacak başka konular sunalım dedik ve etkinliklerimize ağırlık verdik. Perşembe günü de Çocuk Atölyesi’nde hep birlikte resimler yapacağız. Tatil boyunca etkinliklerimiz devam edecek. Gelecek nesillerimizin sağlıklı ve huzurlu yetişmesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz."

MANİSA

04 Şubat 2020 Salı

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