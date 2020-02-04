Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem 

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Manisa’nın Akhisar ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, depremde yaralanma ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.



22 Ocak’ta 5.4 ile sarsılan Manisa’nın Akhisar ilçesi, zaman zaman meydana gelen depremlerle beşik gibi sallanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 18.41’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa il merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem nedeniyle yaralanma ve hasar meydana gelmediği öğrenilirken, vatandaşlar panik yaşadı.

MANİSA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:43

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