Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ekonomi yönetimi reformları sürdürmeli. Özel sektör olarak bizlerde üretime, istihdama, yatırıma, ihracata devam etmeliyiz. Fırsatların kazası olmaz. Risklere değil, fırsatlara, içeriye değil dışarıya odaklanmalıyız” dedi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile Manisa Ticaret Borsasının davetlisi olarak Manisa’ya gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Manisalı iş adamlarıyla buluştu. Hisarcıklıoğlu’nun Manisa programına, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Hakan Ülken de eşlik etti. Bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen ‘Manisa İş Dünyası Müşterek İstişare’ toplantısına Manisalı iş adamları yoğun ilgi gösterdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa'nın tarımsal ihracatıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Özkasap, "4 milyar 450 milyon dolarlık toplam ihracatıyla Manisa, Türkiye sıralamasındaki yerini korudu. Bugün yine yüzde 15’lik kısmı cari açığın kapatılmasında en etkin katkıyı sağlayan tarım ve tarıma dayalı sanayi oluşturdu. 5 borsamızda kayda geçen tarıma dayalı iç ticaret hacmimiz geçen yıl yine Manisa’da gerçekleşen bölgesel istişare toplantısında Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’a da söz verdiğimiz gibi 10 milyar Türk Lirası seviyesini geçti. Manisa Sultaniye Çekirdeksiz Üzümü’nün lokomotif olduğu ülkemizin çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı 510 milyon doları geçti. Yaş üzüm ihracatı ile birlikte sadece bu üründen Manisamızın ülkesine katkısı 1 milyar dolara yaklaştı. Pamuk üretimine verilen desteklere de bağlı olarak Manisalı üreticilerimiz pamuk üretimine yeniden başlamak için ayırdıkları tarım alanlarını arttırmayı sürdürdüler. Ancak ülkemizin ihtiyaç duyduğu pamuğun önemli bir miktarı halen ithal ediliyor olması nedeniyle açık verdiği bu üründe pirime koşul olarak belirlenen münavebeli üretim süresini, piyasa dengesi ve üretim istikrarı için 2 yıldan 4 yıla uzatılması ve primin arttırılması yönündeki taleplerimiz devam ediyor” dedi.

Sözlerine Elazığ ve Malataya depreminde hayatını kaybeden ve İdlib’de şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek başlayan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ise Manisa ve ülke ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Manisa’nın yerli ve yabancı yatırımının ilgi odağı olmaya devam ettiğini belirten Yılmaz, “Manisa’nın sanayi üretimindeki üstünlükleri, ihracat performansına da doğrudan yansımıştır. Manisa, Batı Anadolu’nun ve Türkiye’nin ihracat üssü olma yolunda hızla ilerlemektedir. Nitekim, 2019 yılında gerçekleştirmiş olduğu 4 milyar 450 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Ege Bölgemizde İzmir’den sonra ikinci, Türkiye’de ise iller sıralamasında sekizinci sıradadır. Odamızın kuşkusuz ki Manisa ve Türkiye ekonomisi için oluşturmuş olduğu en önemli katma değer, kendi imkanlarıyla kurmuş olduğu bugün Türkiye’nin göz bebeği, Avrupa’nın üretim merkezi olan Manisa Organize Sanayi Bölgesi’dir. Buradan müjdeli bir haberi daha huzurlarınızda paylaşmak istiyorum” dedi.



Manisa Muradiye Islah Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor

Manisa’ya yeni bir OSB’nin müjdesini veren Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Manisa ili Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesinde bulunan yaklaşık 3 bin dönüm büyüklüğündeki, odamızın da kurucu ortağı olduğu Manisa Muradiye Islah Organize Sanayi Bölgesi’ni, Manisamıza kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bununla birlikte yatırımcılardan gelen talepler doğrultusunda, Saruhanlı ilçesi Develi Mahallesinde, karma OSB kurulması yönünde odamızca gerekli çalışmaların başlatıldığını da ayrıca belirtmek isterim. Ekonomik üretkenliğin ve rekabette üstünlüğün temel dinamiklerinden biri de hiç şüphesiz ki inovasyon. 2020 Yılı ocak ayı itibariyle, Manisa’da kurulmuş ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından tescillenmiş olan 32 adet ArGe merkezi bulunmakta ve iller sıralamasında ise 7. sırada yer almaktayız.Yerli ve yabancı şirketlerce kurulmuş bu arge merkezlerinin yanı sıra, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak, yenilikçiliğe odaklanmış, katma değeri yüksek ürünler üreten, verimliliği ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik ortamın oluşturulmasına katkı sağlamaya çalışıyor, ülkemizin, uluslararası rekabet gücünün artırılması, yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi ve dünyadaki gelişmelere uygun bir sanayi altyapısının oluşturulması doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Odamızın önümüzdeki dönemde de ülke strateji ve hedeflerine uyumlu ve önemli çalışmalar gerçekleştireceğine olan inancım tamdır”



“Elazığ ve Malatya’daki deprem hepimizin yüreğini yaktı”

Son günlerde depremle sarsılan Manisa’ya geçmiş olsun dileklerini ileten ve Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tek tesellilerinin ülkenin kurumları ve vatandaşlarının dayanışma içerisinde olduğunu görmek olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Milletimiz, yaraların sarılması, acıların paylaşılması hususunda büyük hassasiyet gösterdi. İşte zor günlerde hep beraber el ele vererek, yan yana olmalıyız. Zaten felaketlerin acısını ancak birlik ve beraberlik içinde azaltabiliriz. Oda ve borsa camiası olarak bizler de çok çabuk harekete geçtik. Hemen ertesi gün ülke çapında büyük bir yardım seferberliği başlattık. Pazartesi günü de bölgeye gidip durumu bizzat gördük. Türkiye’nin her yerinden, kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına, onlarca tır dolusu yardım malzemesini, Odalarımızın ve Borsalarımızın organizasyonuyla yola çıkardık. Tam 108 tır dolusu yardım AFAD’a teslim edildi. Daha onlarca tır daha hazırlıyorduk. Ama tüm depolar doldu, daha göndermeyin dediler. Ben, Manisa dahil, tüm camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bundan sonrada her felaketin üstesinden el birliğiyle, güç birliğiyle gelmeye devam edeceğiz” dedi.



“İnşallah 2020’de reel sektör için umut hakim olacaktır”

Her yeni yıl, yeni bir umut, yeni bir başlangıç olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, son birkaç aydır ekonomide bir toparlanmanın başladığını gördüklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Son günlerdeki bu toparlanmayı gelecek için umut verici görüyoruz. İnşallah 2020’de reel sektör için umut hâkim olacaktır. Ekonomi yönetimi reformları sürdürmeli. Özel sektör olarak bizlerde üretime, istihdama, yatırıma, ihracata devam etmeliyiz. Fırsatların kazası olmaz. Risklere değil, fırsatlara, içeriye değil dışarıya odaklanmalıyız. 2020’de temkinli ama kararlı bir şekilde ilerlemeliyiz. İşte bunun için neler yapmamız lazım, bugün sizlerle bunu istişare edeceğiz. Siz bize ev ödevlerimizi vereceksiniz. Biz de Ankara’da bunlara çalışacağız”

