Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, evlere girmekte tedirginlik yaşayan vatandaşlar için belediye tesislerinin açık olduğunu söyledi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bugün akşam 19.47'de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki ve 20.55'de meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki iki depremle ilgili son durumu açıkladı.

Depremlerde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını belirten Dutlulu, "Akhisarımızda 19.47’de yaşanan 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 20.55’te 4.8 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldık. Öncelikle edindiğimiz ilk bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını halkımızın bilgisine sunarım. Tüm halkımıza geçmiş olsun. Bu depremlerin son olmasını diliyoruz. Evlerine gitmekte tedirginlik yaşayan vatandaşlarımız için belediyemizin tüm tesislerini halkımıza açıyoruz. Akhisar Belediyesi Hizmet Binası, Gölet Düğün Salonu, Efendi Düğün Salonu, Belediye Meclis Salonu, İlhan Ayverdi Halk Konağı ile Acil Toplanma Alanlarımız Eski Stadyum, Gölet Konser Alanı, Necdi Şentürk Parkı açıktır. İhtiyaç olmamasını dilerim. Hepimize bir kez daha geçmiş olsun" dedi.

MANİSA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:29

İKİNDİ 16:16

AKŞAM 18:41

YATSI 20:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.