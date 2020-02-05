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Kuvvetli rüzgar karbonmonoksit zehirlenmelerine yol açtı Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü zehirlenmelere ...

İHA

Manisa'nın Kula ilçesinde gece saatlerinden bu yana etkili olan kuvvetli rüzgar, karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine yol açtı. Kuvvetli rüzgar sebebiyle 3 kadının sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenmesinin hemen ardından, İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden de uyarı geldi.

Kuvvetli rüzgar karbonmonoksit zehirlenmelerine yol açtı Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü zehirlenmelere karşı uyardı!

Manisa’nın Kula ilçesinde gece saatlerinden bu yana etkili olan kuvvetli rüzgar, karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine yol açtı. Kuvvetli rüzgar sebebiyle 3 kadının sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenmesinin hemen ardından, İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden de uyarı geldi.
Kula’da gece saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, karbonmonoksit zehirlenmelerine yol açtı. Bey Mahallesi 18 sokakta ikamet eden Bahar A. (24) ve Yeliz A. (21), sabah saatlerinde uykudan uyandıklarında sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini fark etti. Kendi imkanlarıyla Kula Devlet Hastanesine gelen Bahar ve Yeliz A., burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ileri tetkik tedavileri için Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Öğle saatlerinde de Zaferiye Mahallesi 136 Sokakta ikamet eden Meryem K. (27), kuvvetli rüzgarın etkisiyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini fark etti. Kendi imkanları ile Kula Devlet Hastanesine gelen Meryem K., ilk müdahalelerinin ardından burada tedavi altına alındı.
Polis ekiplerinin karbonmonoksit zehirlenmeleri ile ilgili soruşturmaları sürüyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü uyardı: “Soba değil, ihmal öldürür”
Öte yandan kuvvetli rüzgarın etkili olduğu Manisa'nın Kula ilçesinde karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulunan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, zehirlenmelerin değil, ihmallerin ölüme yol açacağını söyledi. Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerinin, yanlış bilgileri, kullanım hataları ve ihmalleri sonucunda soba, şofben, kombi ve bacalardan kaynaklanan zehirlenmeler, özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaştığına dikkat geçen Dr. Kaçar, “Ülkemizde özellikle, Güneybatı yönünden esen Lodos rüzgarının estiği günlerde her yıl onlarca kişi ısınma araçlarından sızan karbonmonoksit gazı ile zehirlenmektedir. Vatandaşlarımızın bu araçlarla ilgili yanlış bilgileri, kullanım hataları ve ihmalleri sonucunda soba, şofben, kombi ve bacalardan kaynaklanan zehirlenmeler özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Mevsim itibariyle son günlerde kuvvetli rüzgarın etkili olduğu ilçemizde karbonmonoksit zehirlenmelerinde artış olabileceği düşünülerek vatandaşlarımızın özellikle, Karbonmonoksit zehirlenmelerinden korunmak için evin içinde ve civarında alınması gereken birçok önlem bulunmaktadır.” dedi.

“Soba aşırı doldurulmamalı”
Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı alınabilecek önlemlerden de bahseden Dr. Kaçar, "Kullandığımız soba, kombi, şofben ve bacaların sertifikalı ve eğitimli profesyonellere düzenli olarak kontrol ettirilmesi, düzenli olarak baca deliği ve havalandırmanın yeterli olduğundan ve yanan gazın rahat bir şekilde dışarı verildiğinden emin olunması, karbonmonoksit zehirlenmesinin belirtileri ve yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olunması, kömürlü sobalarda yakıtın üstten yanmasının sağlanması ve böylece soba içinde ortaya çıkan zehirli gazın yanarak sobayı terk etmesini sağlanmalıdır. Yanan sobaya üstten kesinlikle yakıt takviyesi yapılmaması, yatmadan önce kesinlikle sobaya yakıt konulmaması, lodoslu havalarda sobalı odada kesinlikle yatılmaması ve lodoslu havalarda kesinlikle soba yakılmaması alınabilecek en önemli önlemlerdir. Soba zehirlenmelerinin büyük çoğunluğu Lodoslu havalarda yakılan sobalardan kaynaklanmaktadır. Karbonmonoksit kaçağından şüphelenirseniz yapılması gerekenler, eğer evinizde bir karbonmonoksit kaçağından şüphelenirseniz yapacağınız ilk şey orayı terk etmektir. Sanki yangın varmış gibi hareket edilmesi gerekir ve giderken açabileceğiniz pencere ya da kapı varsa açılması gerekir. Öncelikle 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayın ve derhal hastaneye gidin, ailenizin bütün fertlerini karbonmonoksit zehirlenmesi açısından kontrol ettirin. Unutulmamalıdır ki; soba değil, ihmal öldürür.” ifadelerini kullandı.

MANİSA

05 Şubat 2020 Çarşamba

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