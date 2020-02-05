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Salihli Belediye meclisi işgaliye ücretlerini belirledi

İHA

Salihli Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısında Modern Pazaryerinde kurulan üretici pazarı, ikinci el eşya pazarı ve açık oto pazarı işgaliye ücretlerini belirledi.

Salihli Belediye meclisi işgaliye ücretlerini belirledi

Salihli Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısında Modern Pazaryerinde kurulan üretici pazarı, ikinci el eşya pazarı ve açık oto pazarı işgaliye ücretlerini belirledi.
Salihli Belediye meclisi Şubat ayı toplantısı, Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın şehir dışında olması nedeniyle Meclis Başkan Vekili Mehmet Uygun başkanlığında gerçekleştirildi. Yoklama ve geçmiş meclis kararlarının dağıtılmasıyla başlayan toplantıda ilk olarak Salihli Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde ilçeye kazandırılan Modern Pazaryeri’nde cuma günleri kurulan Üretici Pazarı, cumartesi günleri kurulan 2. El Üretici Pazarı ve pazar günleri kurulan Araba Pazarı’ndaki işgaliye fiyatlarını belirledi. Komisyon raporlarına göre Üretici ve 2. El Eşya Pazarında tezgah açanlardan 15 lira, Araba Pazarında ise araç başı 15 lira ücret alınması oy birliği ile kabul edildi.
Toplantıda Yılmaz Mahallesinde bulunan 180 dönümlük silajlık mısır ve yem bitkilerinin satılabilmesi için 2020 yılında uygulanacak olan kilogram fiyatı 0.45 lira olarak belirlenirken, Cumhuriyet Mahallesi 2254 ada 32 nolu parselin imar planı değişikliği talebi, Taytan Mahallesi 187 ada 1 ve 9 nolu parsellerin bitişik nizama dönüştürülmesine ilişkin plan değişikliği talebi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan notlarının değerlendirilmesi için imar komisyonuna ek süre verilmesi talebi kabul edilirken, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2020 yılı Gelir Tarifesine açıklama olarak eklenmesi gereken maddelerin görüşülmesi talebi Plan ve Bütçe Komisyonuna, İlçe merkezinde yer alan zemin katlarda dükkan yapılan yapılarda uygulanacak olan sundurma sistemi standartlarına göre gölgelik alan oluşturulması talebi ise İmar, Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havale edildi.

MANİSA

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:43
  • GÜNEŞ 08:06
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  • İKİNDİ 16:17
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