Manisa'da cezaevi firarisi jandarmadan kaçamadı

Dut pekmezi ama nasıl?

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Manisa'da 18 ay önce cezaevinden kaçan hükümlü jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çobanisa Jandarma Komutanlığı ekipleri, "basit yaralama", "uyuşturucu ticareti yapma" gibi suçlardan açık cezaevinde yatan ve 18 ay önce kaçan Necip Bakıcılar'ın (32) Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesi'ndeki yengesinin evinde saklandığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen ekipler kaçmaya çalışan Bakıcılar'ı kovalamaca sonucu yakaladı. Hükümlü Bakıcılar'ın işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

MANİSA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:43

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