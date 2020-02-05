Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Depremlerle sarsılan Akhisar'da korku devam ediyor Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün yaşanan 4’ün ...

İHA

Akhisar merkezli 22 Ocak’ta meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremin ardından 2 bin 500'e yakın artçı sarsıntı meydana gelirken dün akşam saatlerindeki iki depremin ardından vatandaşlar yine korkulu anlar yaşadı. Evleri ağır hasar gören vatandaşlar AFAD tarafından kurulan çadırlarda hayatlarına devam ediyor.
AFAD’a göre Akhisar merkezli dün akşam 19.47’de 4.3 ve 20.55’de 4.8 büyüklüğündeki 2 depremin ardından bazı vatandaşlar evlerinden uzak açık alanlarda arabalarında sabahlarken kırsal bölgedeki vatandaşlar ise AFAD tarafından kurulan çadırlarda geceyi geçirdi.
Dün akşam merkez üssü Medar Mahallesine yakın yerleşim merkezi Süleymanlı Mahallesi'nde ise bazı metruk binaların bir kısmı çökerek tehlike arz etmeye başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise durumu bildirdiklerini ve tehlikenin halen devam ettiğini kaydetti.
Öte yandan Süleymanlı Çarşı Camii minaresinin üst kısmındaki çatlak ise yine tehlike arz etmeye devam ediyor. Caminin Dernek Başkanı emekli imam Ali Köksal, “Dün akşam yine sarsıldık, bundan 15 gün önce yine 5.4 büyüklüğündeki depremde minaremizin ikinci şerefesinin üzerinde alem bağlantısının olduğu yerdeki ağaç bağlantısı olduğu yerden koptu yani çatladı. Ben aynı zamanda bu caminin emekli imamıyım, aynı zamanda da mahallemizdeki iki caminin de dernek başkanı ve buranın esnafıyım. Minare şu an için tehlike oluşturuyor. Bu durumu ilgililere bildirdik. İlgililer de gelip yerini tespit ettiler, caminin iki şerefeyelik üst kısmını alıp birinci şerefeye düşürülmesi kararı verildi. Ama şuanda halen gelip giden olmadı. Tabii ki işin yoğunluğu da var, camimiz ibadete açık. Caminin içerisinde ibadete engel olacak bir hasar yok. Yakın bulunan evlerde de 1 kişi vardı oturan, onlar da şuanda evi terk ettiler ve çadırlara geçtiler. Onun için çok büyük bir tereddüt yok ama bir an önce yapılmasını istiyoruz" dedi.
Öte yandan dün akşam yaşanan iki depremin ardından Süleymanlı Mahallesi futbol sahası üzerine kurulan AFAD çadırlarında bir çok aile burada sabahlarken evlerinde ciddi hasar bulunan ve yine korku içinde evine girmeye korkan vatandaşlar burada ateş yakarak çadırlarda konaklamaya devam ediyor. Depremlerin bir an önce sona ermesi için dua ettiklerini ifade eden çadırlarda kalan vatandaşlar psikolojik olarak da rahatlamak istediklerini kaydetti.

MANİSA

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:43
  • GÜNEŞ 08:06
  • ÖĞLE 13:29
  • İKİNDİ 16:17
  • AKŞAM 18:42
  • YATSI 20:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunusemreli 11 judocu milli takım kampına davet edildi
YEREL HABERLER Yunusemreli 11 judocu milli takım kampına davet ...
Manisa'da cezaevi firarisi jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Manisa'da cezaevi firarisi jandarmadan kaçamadı
Yunusemre Meclisi depremzedeleri ve şehitleri unutmadı
YEREL HABERLER Yunusemre Meclisi depremzedeleri ve şehitleri ...
Salihli Belediye meclisi işgaliye ücretlerini belirledi
YEREL HABERLER Salihli Belediye meclisi işgaliye ücretlerini ...
Şehit annesini duygulandıran anma Manisa’da isminin verildiği okulda şehadetinin 28. yılında Şehit Mehmet Savunmaz dualarla anıldı Törende şehit annesi Savunmaz Şehzadeler İlçe Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara’nın verdiği çiçeği öpüp koklayarak alırken duygusal anlar yaşadı
YEREL HABERLER Şehit annesini duygulandıran anma Manisa’da isminin ...
Akhisarspor'un derdi gol
YEREL HABERLER Akhisarspor'un derdi gol
Kuvvetli rüzgar karbonmonoksit zehirlenmelerine yol açtı Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü zehirlenmelere karşı uyardı!
YEREL HABERLER Kuvvetli rüzgar karbonmonoksit zehirlenmelerine yol ...
Turgutlu Belediyesinde en düşük maaş 2 bin 580 TL oldu
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinde en düşük maaş 2 bin 580 TL ...
Manisa'da depremler sürüyor, halk tedirgin
YEREL HABERLER Manisa'da depremler sürüyor, halk tedirgin
Başkan Kayda, Bakan Kasapoğlu’na Salihli dosyasını teslim etti
YEREL HABERLER Başkan Kayda, Bakan Kasapoğlu’na Salihli dosyasını ...
Manisa'dan stat çıkarması
YEREL HABERLER Manisa'dan stat çıkarması
En büyük nüfus artışı Yunusemre'de Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi: "Üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız"
YEREL HABERLER En büyük nüfus artışı Yunusemre'de Yunusemre Belediye ...
Salihlili 6 judocuya milli görev
YEREL HABERLER Salihlili 6 judocuya milli görev
Resülzade'nin ismi Turgutlu'da yaşayacak
YEREL HABERLER Resülzade'nin ismi Turgutlu'da yaşayacak
Otomobil almak için çırak oldu şimdi mesleğin son temsilcisi Otomobil almak için başladığı saraçlık mesleğini yarım asrı aşkın sürdürüyor
YEREL HABERLER Otomobil almak için çırak oldu şimdi mesleğin son ...
Mesir Macununu tüm dünyaya tanıtmak için çalışacaklar
YEREL HABERLER Mesir Macununu tüm dünyaya tanıtmak için çalışacaklar
4.8'lik depremde metruk bir bina çöktü Tedirginlik yaşayan vatandaşlar belediye tesislerinde ağırlandı
YEREL HABERLER 4.8'lik depremde metruk bir bina çöktü Tedirginlik ...
Jandarmadan 'renkli reçete' operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan 'renkli reçete' operasyonu: 12 gözaltı
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu: "Can ve mal kaybı yok" Tedirginlik yaşayan vatandaşlar belediye tesislerinde konuk edilecek
YEREL HABERLER Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu: "Can ve mal ...
Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem (2)
YEREL HABERLER Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem (2)
Manisa Valiliğinden depremle ilgili rahatlatan açıklama “Depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır”
YEREL HABERLER Manisa Valiliğinden depremle ilgili rahatlatan ...
Manisa’da 4.8 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Manisa’da 4.8 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 20.55'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
YEREL HABERLER Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine ...
Akhisarlı çocuklar depremler sonrasında sinemayla moral buldu
YEREL HABERLER Akhisarlı çocuklar depremler sonrasında sinemayla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X