Atatürk’ün Akhisar’a gelişinin 97. yılı kutlandı

Atatürk'ün Akhisar'a gelişinin 97. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Kutlama programı saat 10.00'da Milli Egemenlik Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Yavuz Selim Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Serdar Erbatur’un yönettiği, Türkçe Öğretmeni Tayfun Meriç’in sunduğu program; Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Akhisar Belediye Başkanlığı, siyasi parti, odalar ve derneklerin çelenk koyması ile devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve Müzik Öğretmeni Tuna Şensesli’nin yönetimiyle belediye bandosu eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunması sonrası meydandaki program sona erdi. İkinci tören Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Programda Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı. Dutlulu, "Dün, merkez üssü Akhisar'ımızın Karabörklü ve Medar mahalleleri olan AFAD verilerine göre 4.4 ve 4.8 büyüklüğündeki depremlerin korkusunu hep birlikte yaşadık. Tüm Akhisarlı hemşehrilerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Akhisar, Kurtuluş Savaşı'nda şanlı kahramanlık destanlarının yazıldığı bir şehirdir. Türkiye Cumhuriyeti'mizin bağımsızlığı ve özgürlüğü için 100 yıl önce büyük bir dayanışma örneği gösteren Akhisar, bugün de aynı azim, kararlılık ve inancı göstermeye hazırdır. 97 yıl önce Akhisar'da büyük bir gurur ve heyecanla karşıladığımız ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğumuz sonsuz saygı ve sevgiyi, bugün tüm Akhisarlılar olarak bir kez daha yüreğimizde hissediyoruz. Bir ferdi olmaktan her zaman büyük bir onur ve gurur duyduğum Akhisar'ın, Cumhuriyetimizi asla sahipsiz bırakmayacağına ve onu sonsuza kadar yaşatacağına olan güvenimiz tamdır. Cumhuriyet aşığı Akhisar'ımıza layık olacağımıza, Atatürk ilkelerine gönülden bağlı kalacağımıza ve Ata'mızın yaktığı özgürlük ve bağımsızlık meşalesini yüzlerce yıl geçse bile taşıyacağımıza söz veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum” dedi.

Günün anlam ve önemini belirten şiir ve slayt gösterilerinin ardından program son buldu.

MANİSA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:43

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