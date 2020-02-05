Salihli’nin sultanları Nova Gençlik’i 3-1’le geçti

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, evinde oynadığı maçta Nova Gençlikspor’u 31 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 2.grupta mücadele eden Salihli Belediyespor, Baş antrenör Hüseyin Kurt ve antrenör Hasan Gören yönetiminde başarılı sonuçlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda konuk olduğu Gölcük İhsaniyespor’u 31 yenen Salihli Belediyespor, ligin 19. hafta maçında Bursa Nova Gençlikspor’u ile karşılaştı. Atatürk Spor Salonunda oynanan maçın ilk setini 18 25 konuk takım alırken,İkinci sette etkili olan Salihli Belediyespor seti 2519 alarak durumu eşitledi. Üçüncü seti 2517 ve son seti de 2515 alan Salihli’nin Sultanları maçı 31 kazandı.

Baş Antrenör Kurt, ligin 20.haftasında konuk edecekleri Biga Çiçeklispor’u da yenerek emin adımlarla yollarına devam edeceklerini söyledi.

Salihli Belediyespor, , aldığı bu galibiyetle 34 puana ve grupta 3. sıraya yükselirken Bursa Nova Gençlikspor ise 11 puanda kaldı. Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, önümüzdeki hafta 9 Şubat’ta kendi evinde Biga Çiçeklispor’u ağırlayacak.

MANİSA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:43

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