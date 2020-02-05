Kuvvetli rüzgar okul kantininin çatısı uçurdu: 1 öğrenci yaralı

Çifte çığ felaketi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

- MANİSA'nın Kula ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurla birlikte ara ara şiddetini artıran rüzgar, bir okul kantininin çatısını uçurdu. Binadan kopan çatı okul bahçesine uçarken 1 öğrenci yanalandı. Park halindeki otomobil de çatının altında kaldı.

Kula'da gece saatlerinden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar, ara ara yağan yağmurla birlikte şiddetini artırdı. Sabah saatlerinde 3 kadının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmesine yol açan rüzgar, saat 16.00'dan sonra şiddetini artırınca Bekir Sacide Filiz Keleşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki kantinin çatısını uçurdu. Binadan tamamen ayrılan kantin çatısı, okulun bahçesinde park halinde bulunan bir öğretmene ait otomobile zarar verirken, o sırada kantine gitmek isteyen öğrenci Seda Kıratlı (15) da çatının çarpmasıyla yaralandı. Durumu gören okul idaresi, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı öğrenciyi ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, okul bahçesine uçarak park halindeki bir otomobilin üstüne düşen çatı, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu kaldırıldı.



MANİSA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:29

İKİNDİ 16:17

AKŞAM 18:42

YATSI 20:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.