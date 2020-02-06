Demirci’de eğitime kar tatili

Manisa’nın Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Demirci Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi. Demirci ilçe genelinde ilk ve orta lise dereceli okullarımızda eğitimöğretim gören öğrencilerimiz için 6 Şubat 2020 Perşembe günü eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.
MANİSA
06 Şubat 2020 Perşembe
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