Demirci’de eğitime kar tatili

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Manisa’nın Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Demirci Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi. Demirci ilçe genelinde ilk ve orta lise dereceli okullarımızda eğitimöğretim gören öğrencilerimiz için 6 Şubat 2020 Perşembe günü eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

MANİSA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:42

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