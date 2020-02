Ojeli elleriyle erkek şoförlere taş çıkartıyor Yolların Fatma ablası, Manisa’nın ilk ve tek halk otobüsü şoförü Hemcinslerine çağrıda bulunan halk otobüsü şoförü Fatma Güngör: “Kadınlar her konuda kendilerine güvenmeli. Ben bunu yapamam diye bir şey yoktur. İstedikleri her şeyi yapabilmeli, yapabilir”

Manisa’da eşinden ayrıldıktan sonra iki çocuğuyla birlikte hayata tutunmaya çalışan Fatma Güngör, dokuz yıldır direksiyon salladığı şoförlük mesleğinde ojeli elleriyle erkek meslektaşlarına taş çıkartıyor. Son dört yıldır şehir içi ulaşımda halk otobüsü şoförlüğü yapan Güngör, Manisalıların Fatma ablası olarak yolcuların da vazgeçilmezi oldu.

Manisa’nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü 45 yaşındaki Fatma Güngör, en az erkek meslektaşları kadar işinin hakkını veriyor. Eşinden ayrıldıktan sonra iki çocuğuyla birlikte yaşamını sürdüren Güngör, şoförlük mesleğiyle hayata tutundu. İlk olarak servis şoförlüğü yaparak mesleğe başlayan Güngör, son dört yıldır da Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı şehir içi ulaşımda halk otobüsü şoförlüğü yapıyor. Ojeli elleriyle erkek meslektaşlarına taş çıkaran Güngör, gün doğumuyla birlikte başladığı işinde gece yarılarına kadar korkusuzca direksiyon sallıyor. ‘Yolların Fatma ablası’ olarak tanınan Güngör, yolcularının da vazgeçilmezi oldu. Kimi yolcularının sefer saatlerini gözlediği Güngör, büyük ilgi görüyor.

Güngör’ün şoförlüğünü yaptığı otobüsün müdavimlerinden Yusuf Bezirhan, “Fatma ablamız gerçekten kişi olarak, herkesle barışık biri olarak çok takdir ediyorum. İki araba geliyorsa eğer Fatma ablamın arabasına binerim. Bir kere güler yüzlü, konuşmayı biliyor, insanları rahatlatıyor. Bunlar çok önemli şeyler” diye konuştu.

Manisa’nın ilk ve tek kadın şoförü olmasından dolayı yolcularından olumlu tepkiler aldığını belirten Fatma Güngör ise, “Kendi iş yerimiz vardı. Eşimle ayrılık yaşadıktan sonra yeni bir işe başlamam gerekiyordu. İki çocuğum vardı ve bir işe tutunmam gerekiyordu. Ayaklarımın üzerinde durmam gerekiyordu. Çocuklarım için mecburdum. Ne iş yapabilirim diye düşünürken aklıma şoförlük geldi. Daha önce beş yıl servis şoförlüğü yaptım. Sonra Manisa Büyükşehir Belediyesine geldim. Bu büyük otobüslerimiz yeni gelmişti. Bu otobüslerin şoförü olmayı çok istiyordum. İş başvurusunda bulundum, sınavlarına girdim. Kazandım ve dört senedir de bu şekilde otobüs şoförlüğü yapıyorum. Manisa’da bir kadın olarak ilk ve tek olduğum için yolcularımın bana sevgileri çok iyi. Güzel tepkileri oluyor. Otobüs kadın ve erkekler olsun hiçbir şekilde ayrım yapmadan, bir kadın bunu yapamaz demeden ‘Helal olsun kızım sana, helal olsun bacım sana’ diyerek takdir eden çok sayıda yolcum var. Buradaki diğer şoför arkadaşlarımın da bana işi öğretmeleri, güzergahı öğretmeleri ve her konuda yardımcı olmaları çok güzel. Dört senedir de buradayım” diye konuştu.



Hemcinslerine çağrıda bulundu

Güngör, hemcinslerine de çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“Kadın olarak zor olmuyor. Ojelerimi akşamdan, makyajımı sabahtan yapıyorum. Sabah saat 07.00’de direksiyon başındayım. Yolcularımızı toparlayarak hizmete başlıyorum. Kimse erkek işi gözüyle görmesin. Bunu erkeklerimiz genelde eşlerine, kızlarına, kız kardeşlerine, ‘Senin ne işin var o işte, o erkek işi' diye bakmayın, 'O kadın yapıyor, siz yapamazsınız’ diye bir şey yok yani. Neden olmasın. Kadınlarımız da yapsınlar. Ben Manisa’da tek otobüs şoförü kadınım ama yanımda birazda olsa kadın şoför istiyorum. Kadınlar her konuda kendilerine güvenmeli. Ben bunu yapamam diye bir şey yoktur. İstedikleri her şeyi yapabilmeli, yapabilir.”

MANİSA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:05

ÖĞLE 13:29

İKİNDİ 16:18

AKŞAM 18:43

YATSI 20:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.