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Memur-Sen yenilenen ve yeni oluşturulan komisyonlarla daha da güçlendi Memur-Sen Manisa İl ...

İHA

Manisa MemurSen İl Temsilciliği bünyesinde Kadınlar Komisyonu ve Genç MemurSen'de bayrak değişimi yaşanırken Emekli Memur Sen ve Engelli Memur Sen temsilcilikleri kuruldu. Yenilenen ve yeni oluşturulan komisyonlarla MemurSen'in daha da güçlendiğini kaydeden MemurSen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner, yeni komisyonların sendikalarına ciddi anlamda güç katacağını dile getirdi.

Memur-Sen yenilenen ve yeni oluşturulan komisyonlarla daha da güçlendi Memur-Sen Manisa İl Temsilciliğinde 2 komisyonda bayrak değişimi yaşanırken 2 yeni komisyon daha oluşturuldu

Manisa MemurSen İl Temsilciliği bünyesinde Kadınlar Komisyonu ve Genç MemurSen’de bayrak değişimi yaşanırken Emekli Memur Sen ve Engelli Memur Sen temsilcilikleri kuruldu. Yenilenen ve yeni oluşturulan komisyonlarla MemurSen’in daha da güçlendiğini kaydeden MemurSen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner, yeni komisyonların sendikalarına ciddi anlamda güç katacağını dile getirdi.
MemurSen Manisa İl Temsilciliği bünyesinde Kadınlar Komisyonu ve Genç MemurSen İl Temsilciliğinde görev değişimi yaşanırken Emekli Memur Sen ve Engelli Memur Sen İl Temsilcilikleri oluşturuldu. MemurSen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim BirSen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner ve MemurSen'e bağlı sendika başkanları sendika binasında bir toplantı düzenleyerek komisyonların ve temsilciliklerin tanıtımını gerçekleştirdi.
Tanıtım toplantısında konuşan Öner, “Bugün bizim için önemli bir gün. Büyük MemurSen ailesi olarak yenilenen, yeniden oluşturulan komisyonlarla birlikte inşallah emek, hak, özgürlük mücadelemize güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Kurulduğumuzdan bugüne çeyrek asrı geride bırakıyoruz. Her geçen gün büyüyen, yetkisini pekiştiren etkisini artıran bir sendikal anlayışla kararlı adımlarla güvenli yarınlara doğru yolculuğunu sürdürüyor. Bizim sahada etkin olabilmemiz için komisyonlar çok önemli. Komisyonların etkin çalışmalarını yürütebilmeleri için sendika başkanları olarak her türlü desteği vereceğiz. En büyük gücümüz örgütlülük diyoruz. Örgütlü olarak yapılan çalışmalarda büyük başarılar elde ediyoruz. Başarılar çalışmalara imza atıyoruz. Daha önce Kadınlar Komisyonu Başkanı Mehtap Şirin hanımefendi idi. Kendisi Kadınlar Komisyonunu marka haline getiren çalışmalara üyeleriyle birlikte imza atmıştı. Yine benim de kurucusu olmaktan gurur duyduğum Genç Memur Sen Manisa’da güzel işlere imza attı. Orhan Başkanımız da güzel çalışmalara imza attı. Hamdolsun 1. Nesil diye tabir ettiğimiz Genç Memur Sen başarılı bir şekilde görevini yerine getirdi. Bugün itibariyle bayrağı Samet kardeşimize devredecek. Kendisi Gölmarmara ilçesindeki güzel çalışmalarla her zaman takdir ettiğimiz bir isim. İnşallah yenilenmiş ikinci nesil Genç Memur Sen’le birlikte çalışmalarını güçlü bir şekilde devam ettirecekler. Genel Merkez kapsamında oluşturulan Emekli Memur Sen ve Engelli Memur Sen komisyonlarını da oluşturduk. Emekli Sen’de sendikamızın Manisa’daki kurucularından Hüseyin Kaşıkçı hocamız görev yapacak. Engelli Memur Sen noktasında Ufuk Gıcı arkadaşımız SağlıkSen üyesi aynı zamanda çalışmalara başladılar. Yönetimleri oluştuğu zaman önümüzdeki dönemde 2020 yılında Emekli Memur Sen ve Engelli Memur Sen ciddi anlamda güç katacaktır bize. Derdimiz millet, kendimiz millet yükümüz yeni bir medeniyet diyoruz her daim. Tek işimiz sendikacılık değil, elbette asli işimiz sendikacılık ama ülkeye dair, gündeme dair cümleler kurmaya devam edeceğiz. Doğruları insanlara anlatmaya devam edeceğiz. İyiye ve güzele insanları yönlendirmeye gücümüz yettiğince birlikte devam edeceğiz.” dedi.
MemurSen Manisa Kadın Komisyonu Başkanlığına Mehtap Şirin’in yerine Gönül Çiftçioğlu, Genç MemurSen İl Temsilciliğine Orhan Güzel yerine Samet Güleryüz, yeni oluşturulan Emekli Memur Sen Manisa İl Temsilciliğine Hüseyin Kaşıkçı, yeni oluşturulan Engelli MemurSen Manisa İl Temsilciliğine ise Ufuk Gıcı getirildi. Toplantıda Mesut Öner tarafından bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı Genç MemurSen eski İl Temsilcisi Orhan Güzel’e plaket takdim edildi.
Toplantıya Diyanet Sen Manisa Şube Başkanı Ahmet Özdemir, ToçBirSen Manisa Şube Başkan Vekili Uğur Bayil, EnerjiBirSen Manisa Şube Başkan Vekili Günay Yılmaz, BemBirSen Manisa Şube Başkanı Faruk Karaca ve Ulaştırma MemurSen Manisa Şube Başkanı Levent Kuş da katıldı.

MANİSA

06 Şubat 2020 Perşembe

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