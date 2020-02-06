Manisa'da Sevgililer Günü ve Yöresel Ürün Günleri 7 Şubat'ta başlıyor

Manisa bu yıl ilk defa 716 Şubat tarihleri arasında Fuar Merkezi'nde, Sevgililer Günü ve Yöresel Ürün Günlerine ev sahipliği yapacak.

Manisa'da alışveriş, lezzet ve eğlence dolu günler başlıyor. Manisa’nın bu yıl ilk defa ev sahipliği yapacağı Sevgililer Günü ve Yöresel Ürün Günleri 7 Şubat Cuma günü Manisa Fuar Merkezinde açılıyor. Sevgililer gününe özel birbirinden farklı hediyelik eşyaların da yer alacağı etkinlikte yöresel lezzetler de Manisalılarla buluşacak.

Sevgililer Günü ve Yöresel Ürün Günleri, 16 Şubat Pazar gününe kadar 11.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

MANİSA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:05

ÖĞLE 13:29

İKİNDİ 16:18

AKŞAM 18:43

YATSI 20:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.