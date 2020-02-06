Reçete operasyonunda 11 zanlı adliyede

Renkli reçete ile satılabilen ilaçları para karşılığında yazan ve satış yapan doktor ve eczanelere yönelik Manisa merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2’si doktor 12 kişiden 11'i Turgutlu Adliyesine sevk edildi.

Renkli reçete ile satılabilen ilaçları para karşılığında yazan ve satış yapan doktor ve eczanelere yönelik Manisa'nın Turgutlu ilçesi merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 2’si doktor 12 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 12 kişiden 11'i Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Turgutlu Adliyesine getirildi. Jandarmadaki sorguları tamamlanarak adli mercilere sevk edilen aralarında doktor, eczacı ve sağlık çalışanlarının bulunduğu 11 kişinin sorgusu devam ediyor.

MANİSA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:42

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