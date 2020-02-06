Turgutlu Belediyesinden işaret dili kursu

Turgutlu Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile Atatürk Kültür Merkezinde Türk İşaret Dili Kursu açılıyor. Kursu başarıyla bitiren kursiyerlere Milli Eğitimden onaylı sertifika verilecek.

Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezinde bir yeni kursu daha açmaya hazırlanıyor. Tiyatro, modern dans, halk oyunları, halk müziği, bilgisayar, resim ve daha birçok kursu Atatürk Kültür Merkezinde devam eden Turgutlu Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile Türk İşaret Dili kursunu da açıyor. Pazartesi, salı günleri 17.1520.15, çarşamba günleri 17.1518.45 saatleri olmak üzere 3 gün çalışma yapacak kurs için kayıtlar başladı. Kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurularını yapacak. Kurs sonunda katılımcılara Milli Eğitim onaylı sertifika verilecek.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “İlçemiz Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Atatürk Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezimizde bir kursumuzu daha hayata geçiriyoruz. İşaret dili kursu son dönemde yoğun ilgi gören kurslarımızdan bir tanesi. Yeni yerimizde açılacak olan yeni kursumuz hayırlı olsun.” dedi.

MANİSA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:42

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