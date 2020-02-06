Manisa'da, plastik fabrikasında yangın (2) - Yeniden

MANİSA'da, plastik fabrikasının depo kısmında, kaynak çalışması yapılırken, yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 1 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ambalaj, plastik kasa ve park oyuncakları imalatı yapılan, 3 bin metrekarelik plastik fabrikasında, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın 1000 metrekarelik depo kısmında, kaynak yapılırken başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Fabrika çalışanlarının ilk müdahaleyi yaptığı yangının ihbar edilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Müdürlüğü'ne bağlı sulama tankerleri de fabrikaya yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, su ve köpük sıkarak, alevlere müdahaleye başladı. Bu sırada dumandan etkilenen 1 fabrika çalışanı, sağlık görevlilerince ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Fabrikadaki yanıcı maddeler nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanırken, itfaiye ekipleri, Yunusemre Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Müdürlüğü'nden su takviyesi istedi. Alevler, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan Vali Ahmet Deniz ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım da fabrikaya gelip, yangınla ilgili bilgi aldı. Vali Deniz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yangının, işçinin depo bölümünde kaynak yaparken, çıktığını ve can kaybı olmadığını söyledi.



MANİSA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:05

ÖĞLE 13:29

İKİNDİ 16:18

AKŞAM 18:43

YATSI 20:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.