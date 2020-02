İlçeler arası taşımacılıkta ayakta yolculuk kaldırıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı denetiminde ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan özel toplu taşıma otobüslerinin daha güvenli taşıma yapmaları, seyahat eden yolcularının ise maruz kalabilecekleri olası her türlü kazalara karşı korunması amacıyla her araç için en az 100 bin TL teminatlı koltuk sigortası yaptırılarak ayakta yolcu taşıma yapmalarının UKOME’nin 19.12.2019 tarih ve 2019/83 sayılı kararı ile kaldırıldığını duyurdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 10 Şubat Pazartesi günü itibariyle yürürlüğe girecek olan UKOME kararları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “İlimizin 01/04/2014 tarihi itibari ile büyükşehir kapsamına alınması ve il sınırlarının belediye sınırları olarak belirlenmesi sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından il içi yolcu taşımalarıyla (Köyden ilçeye, ilçeden diğer ilçeye veya il merkezine) ilgili olarak verilen (D4) yetki belgeli taşımacılar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca yaptırılan Ulaşım Master Planı çerçevesinde hazırlanan ve UKOME tarafından onaylanan toplu taşıma hatlarının optimizasyonu raporlarına göre faaliyet gösterdikleri yerlerde bireysel taşımacılık yerine kurumsal yapı içerisinde tek çatı altına alınarak, araç kapasiteleri, günlük sefer sayıları, araç başı taşınan yolcu sayısı ile araç başına kat edilen mesafeler gibi kriterler göz önüne alınarak mevcut araçları 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun gereği engelli erişebilirliği olan, alçak tabanlı, elektronik biletli, günümüz teknolojik donanımına sahip yeni nesil toplu taşıma araçlarına dönüştürülerek, hali hazırda ilçeler arası taşımalar dahil ilimizin bin 88 mahallesinden bin 77’sine toplu taşıma hizmeti verilmektedir” denildi.

Ayakta yolcu taşıma konusunda İçişleri Bakanlığına görüş sorulduğunun belirtildiği açıklamada, “Ulaşım Master Planları çerçevesinde yapılan toplu taşımada dönüşüm sonrasında Manisa Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bazı güzergahlarda Şehirlerarası yollarda kullanılarak (D.300 Kod Nolu Ankaraİzmir, D.565 Kod Nolu İstanbulİzmir vd.) İlçeden ilçeye, ilçeden il merkezine veya ilçeye bağlı mahallelerden ilçe merkezlerine ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliğinde belirtilen Şehir içi toplu taşıma hizmetleri kapsamında ayakta yolcu taşımacılığı yapıldığından 100120 kilometre gibi uzun yolculuk mesafeleri ile otobüsler için 100 km/h hız limitinin bulunduğu yoğun trafiğin yer aldığı devlet karayollarında özel ve resmi toplu taşıma araçları ile ayakta yolcu taşımacılığı yapılmasında trafik güvenliği açısından sakınca olup olmadığı yönünde İçişleri Bakanlığına görüş sorulmuş, İçişleri Bakanlığının gelen cevabı görüş yazısında; özetle Karayolları Trafik Yönetmeliğine atıfta bulunularak yerleşim yerlerinde hizmet yürüten toplu taşıma araçlarında emniyet kemeri zorunluluğunun bulunmadığı, ancak Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yerleşim yeri dışına yapılan taşımalarda karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk sigortası yapılmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir” ifadelerine yer verildi.



İlçeler arası taşımacılıkta zorunlu koltuk sigortası

İlçeler arası toplu taşımada yeni düzenlemeyle ilgili verilen bilgide, “Bu çerçevede; Büyükşehir Belediye Başkanlığımız denetiminde ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan özel toplu taşıma otobüslerinin daha güvenli taşıma yapmaları, seyahat eden yolcularının ise maruz kalabilecekleri olası her türlü kazalara karşı korunması amacıyla her araç için en az 100 bin TL teminatlı koltuk sigortası yaptırılarak ayakta yolcu taşıma yapmaları UKOME’nin 19.12.2019 tarih ve 2019/83 sayılı kararı ile kaldırılmıştır. UKOME’nin bu kararı ile ilçeler arasında yapılan taşıma ücretsiz ve indirimli seyahat kartları yönetmeliğinin kapsamı dışına çıktığından şehit yakını ve gaziler, bedensel engelli vatandaşlarımız ile milli sporcular dışındaki sağlık sebebiyle ücretsiz seyahat hakkı alanlar ile 65 yaş üzeri vatandaşlarımız ilçeler arası yolcu taşımacılığında ücretsiz ve indirimli seyahat kartları yönetmeliğindeki ücretsiz taşıma hakkından faydalanamayacaktır” denildi.



Ücretsiz binişe suistimal sınırlaması

Ücretsiz binişlere sınırlama getirildiğinin de belirtildiği açıklama, şöyle sonlandı: “Bunun yanında diğer yerlere yapılan taşımada (İlilçe merkezleri ile mahalleden ilçeye yapılan toplu taşıma) şehit yakını ve gazilerimiz ile bedensel engelli vatandaşlarımız dışındaki ücretsiz ulaşım hakkı olan vatandaşlarımızın bu haklarını suistimal ederek gün içerisinde keyfi ve sınırsız olarak toplu taşıma araçlarını kullanmaları sebebiyle özellikle öğrenci taşıması yapılan hatlarda yoğunluğa ve öğrencilerin okuluna çalışanların işlerine ulaşmalarında zorluklar yaşandığı tespit edildiğinden UKOME’nin yukarıda belirtilen kararı ile toplu taşıma araçlarından hat, gün ve saat sınırlaması olmaksızın günlük 2 biniş olarak ücretsiz faydalanmaları kararı verilmiştir.”

