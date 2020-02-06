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(Görüntülü) Akhisarlı çocuklar deprem sonrası boyama etkinliği ile moral buldu

DHA

- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde depremden etkilenen çocuklar için uzman psikolojik danışmanlar eşliğinde boyama etkinliği düzenlendi. Etkinlikler kapsamında ailelere de deprem esnasında ve sonrasında çocuklara nasıl davranılması konusunda bilgiler verildi.Akhisar'da, geçen 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle kokudan evlerine giremeyen vatandaşlara destekler sürüyor. Daha önce depremden etkilenen çocuklar için uzman psikolojik danışmanlar eşliğinde sinema etkinliği düzenleyen Akhisar Belediyesi, şimdi de 'Çocuklarımızın Gözünden...

- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde depremden etkilenen çocuklar için uzman psikolojik danışmanlar eşliğinde boyama etkinliği düzenlendi. Etkinlikler kapsamında ailelere de deprem esnasında ve sonrasında çocuklara nasıl davranılması konusunda bilgiler verildi.Akhisar'da, geçen 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle kokudan evlerine giremeyen vatandaşlara destekler sürüyor. Daha önce depremden etkilenen çocuklar için uzman psikolojik danışmanlar eşliğinde sinema etkinliği düzenleyen Akhisar Belediyesi, şimdi de 'Çocuklarımızın Gözünden Türk Bayrağı' adı altında boyama etkinliği gerçekleştirdi. Akhisar Belediyesi Gölet Büyük Salonu'ndaki etkinlikle depremin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.EBEVEYNLERE PSİKOLOJİK DANIŞMAN DESTEĞİProgram kapsamında çocuklarla boyama etkinliği yapan Gönüllü Psikolog Feyza Nur Adagülü ayrıca deprem esnasında ve sonrasında çocuklara nasıl davranılması konusunda aileleri bilgilendiriyor. CHP'li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, depremin etkilerinin halen sürdüğünü, psikolojik olarak zor bir süreçten geçildiğini hatırlatıp, "Bizler yetişkin olarak zor zamanlar geçirirken, depremin çocuklar üzerindeki etkisini en aza indirmek için kollarımızı sıvadık. Çocuklarımızın biraz olsun morallerini yükseltmek, eğitimlerine katkıda bulunarak kişisel becerilerini geliştirmek ve güzel bir gün geçirmelerine olanak tanımak için Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ndeki ekiplerimiz ile birlikte etkinlik düzenledik. Yüz boyama, resim yapma etkinliklerini yapan çocuklarımız anneleri, babaları ve büyükleri ile birlikte gelerek hoşça vakit geçirdiler. Burada ayrıca psikolog bir arkadaşımız var. Özellikle çocuklarımıza ve ailelerine çeşitli tavsiyelerde bulunarak onlarla konuşuyor. Çocuklarımız, bu deprem sürecini inşallah atlatacak. Bizler de en az hasarla atlatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bir kez daha tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.8 Şubat Cumartesi günü kırsal mahallerde yaşayan çocuklara yönelik basketbol müsabakası, 9 Şubat Pazar günü de saat 15.00'te Gölet Büyük Salon ve Zeynelzade Çocuk Kütüphanesi'nde masal atölyesiyle etkinlikler devam edecek.

MANİSA

06 Şubat 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:42
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