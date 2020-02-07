Renkli reçete operasyonunda 4 tutuklama

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Turgutlu merkezli renkli reçete operasyonunda gözaltına alınan ve adliye sevk edilen 11 kişiden 4'ü tutuklandı. Diğer 7 isimden 3'ü serbest kalırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Manisa merkezli 5 ilde, "renkli reçeteli" ilaçların yasa dışı yollarla para karşılığında satışını yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Manisa, Aydın, Muğla, İzmir ve Kırklareli'de, Sağlık Bakanlığının iznine bağlı olarak psikolojik, nörolojik rahatsızlıkları bulunan hastalara uzman hekimler tarafından yazılabilen ilaçları yasa dışı yollardan sattığı öne sürülen 11 kişi hakim karşısına çıktı. Mahkemede doktor H.B., Ş.B., eczacı E.K. ile B.F. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MANİSA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:41

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