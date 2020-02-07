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Kula’da eğitime kar engeli

İHA

Manisa'nın Kula ilçesinde gece saatlerinden bu yana etkisi gösteren kar yağışı, ara ara trafikte aksamalara sebep olurken, eğitime de kar tatili verildi. Kaymakam Kemal Duru yaptığı açıklama 07 Şubat 2020 Cuma günü eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Kula’da eğitime kar engeli

Manisa’nın Kula ilçesinde gece saatlerinden bu yana etkisi gösteren kar yağışı, ara ara trafikte aksamalara sebep olurken, eğitime de kar tatili verildi. Kaymakam Kemal Duru yaptığı açıklama 07 Şubat 2020 Cuma günü eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.
Kula ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonrasında kısa süreliğine yollar ulaşıma kapatılırken, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçeye bağlı tüm okullarda eğitime 07 Şubat 2020 Cuma günü bir günlük ara verildi.
Yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu ilçemiz merkezi ve ilçeye bağlı mahalle okullarımızda eğitim gören öğrencilerimiz için olumsuz hava koşulları nedeniyle 07.02.2020 Cuma günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

MANİSA

07 Şubat 2020 Cuma

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