Selendi’nin gençleri evinde yenildi

200520062007 arası doğumlu sporcuların mücadele edeceği U15 Ligi ilk maçında Selendi Belediyespor kendi evinde ağırladığı Sarıgöl Belediyespor'a 53 yenildi.

Altı grupta toplam 28 takımın mücadele edeceği U15 Ligi D Grubunda mücadele eden Selendi Belediyespor, 3 Eylül Stadında oynanan maçta Sarıgöl Belediyespor'a 53 yenilerek lige mağlubiyetle başladı. Fırat Konurce, Kemal Berkay Kahveci ve Erkan Öztop hakem üçlüsünün yönettiği 35 dakikalık 2 devre halinde oynanan müsabakada ilk defa U15 ligine katılan Selendi Belediyespor takımın genç oyuncuları çim sahada ter döktü. Karşılaşmayı 53 kaybeden Selendi Belediyespor U15 takımı lige kötü bir başlangıç yapmış oldu.

U15 Liginde Gruplarında ilk iki sırayı alan toplam 12 takımın, altışarlı iki grupta tek devreli deplasmanlı playoff müsabakaları oynayarak 1 üst lige çıkacak. Selendi Belediyespor’un bulunduğu D grubunda Kula Gençlik, Alaşehir Belediyespor ve Sarıgöl Belediyespor takımları yer alıyor.

MANİSA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:41

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