Kardan kapanan yolu açıp yaşlı kadını hastaneye yetiştirdiler

'Babam ve ben'

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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birçok kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolları açmak için çalışırken Çarıktekke Mahallesi'nde rahatsızlanan astım hastası bir kadın, yolun açılmasıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kar yağışı nedeniyle kırsal mahalle yolları kapandı. Alaşehir Belediyesine bağlı ekipler yol açma çalışmalarını sürdürürken kırsal Çarıktekke Mahallesi'nde rahatsızlanan 80 yaşındaki Keziban Karakoç yollar kapalı olduğu içim hastaneye gidemedi. Alaşehir Belediyesi yol açma ekipleri mahalle yolunu açmasının ardından 112 acil servis ekipleri de hastayı Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Astım hastası olan yalı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MANİSA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:41

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