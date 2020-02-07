Kardan kapanan yolu açıp yaşlı kadını hastaneye yetiştirdiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kardan kapanan yolu açıp yaşlı kadını hastaneye yetiştirdiler

İHA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birçok kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolları açmak için çalışırken Çarıktekke Mahallesi'nde rahatsızlanan astım hastası bir kadın, yolun açılmasıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kardan kapanan yolu açıp yaşlı kadını hastaneye yetiştirdiler

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birçok kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolları açmak için çalışırken Çarıktekke Mahallesi'nde rahatsızlanan astım hastası bir kadın, yolun açılmasıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kar yağışı nedeniyle kırsal mahalle yolları kapandı. Alaşehir Belediyesine bağlı ekipler yol açma çalışmalarını sürdürürken kırsal Çarıktekke Mahallesi'nde rahatsızlanan 80 yaşındaki Keziban Karakoç yollar kapalı olduğu içim hastaneye gidemedi. Alaşehir Belediyesi yol açma ekipleri mahalle yolunu açmasının ardından 112 acil servis ekipleri de hastayı Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Astım hastası olan yalı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MANİSA

07 Şubat 2020 Cuma

  • İMSAK 06:41
  • GÜNEŞ 08:04
  • ÖĞLE 13:29
  • İKİNDİ 16:19
  • AKŞAM 18:45
  • YATSI 20:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaşlı kadının 'bohçacıyız' diyerek 8 bin lirasını çalan 3 şüpheliye tutuklama
YEREL HABERLER Yaşlı kadının 'bohçacıyız' diyerek 8 bin lirasını ...
Manisaspor TSO’dan destek istedi
YEREL HABERLER Manisaspor TSO’dan destek istedi
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü duvara çarptı
YEREL HABERLER Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü duvara ...
Salihli zabıtadan fırınlara gece denetimi
YEREL HABERLER Salihli zabıtadan fırınlara gece denetimi
Hırsızları çaldıkları bir poşet ceviz ele verdi Bohçacı kılığında girdikleri evi soydular
YEREL HABERLER Hırsızları çaldıkları bir poşet ceviz ele ...
Manisa'da 4.0 büyüklüğünde deprem (2)
YEREL HABERLER Manisa'da 4.0 büyüklüğünde deprem (2)
Alaşehir'in 15 mahallesinde, taşımalı eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Alaşehir'in 15 mahallesinde, taşımalı eğitime kar ...
Çayda traktörle mahsur kalan 3 arkadaş, halatlarla çekilerek, kurtarıldı
YEREL HABERLER Çayda traktörle mahsur kalan 3 arkadaş, halatlarla ...
Sahte içki ve ruhsatsız av tüfeği ile yakalanan 3 kişiye 80 bin lira para cezası
YEREL HABERLER Sahte içki ve ruhsatsız av tüfeği ile yakalanan 3 ...
Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı Manisa’nın 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkında etkili olan kar yağışının ardından Milli Park Müdürlüğü ekipleri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
YEREL HABERLER Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı Manisa’nın ...
Kar yağışı Yunusemre’nin yüksek kesimlerinde de etkili oldu
YEREL HABERLER Kar yağışı Yunusemre’nin yüksek kesimlerinde de ...
Manisa Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kar yağışı yolları kapatırken bazı okullar tatil edildi Manisa Valiliği 4 ilçede bazı okulların bir günlük tatil edildiğini açıkladı
YEREL HABERLER Manisa Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor Manisa'nın ...
Selendi’nin gençleri evinde yenildi
YEREL HABERLER Selendi’nin gençleri evinde yenildi
Kaçak içki üretmenin cezası ağır oldu Jandarmadan kaçak içki operasyonu Salihli’de bin 102 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Kaçak içki üretmenin cezası ağır oldu Jandarmadan ...
Manisa 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı
YEREL HABERLER Manisa 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı
Manisa'da 4.0 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Manisa'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Akhisar’da kansere farkındalık semineri
YEREL HABERLER Akhisar’da kansere farkındalık semineri
Selendi beyaza büründü
YEREL HABERLER Selendi beyaza büründü
Kula’da eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Kula’da eğitime kar engeli
Manisa'da kar yağışı ulaşımı engelledi
YEREL HABERLER Manisa'da kar yağışı ulaşımı engelledi
Manisa'da 'renkli reçete' operasyonunda 11 zanlı adliyede (2)
YEREL HABERLER Manisa'da 'renkli reçete' operasyonunda 11 zanlı ...
Renkli reçete operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Renkli reçete operasyonunda 4 tutuklama
Yoğun kar yağışında Kavacık rampası kısa süreliğine kapandı Karayolları ve emniyet güçleri teyakkuzda Başkan Tosun, çocuklarıyla karın tadını çıkardı
YEREL HABERLER Yoğun kar yağışında Kavacık rampası kısa süreliğine ...
4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X