Mektebim Manisa Kampüsünden milli başarılara tam destek

Antalya’da yapılan satranç milli takımı seçmelerinde ay yıldızlı formayı giymeye hak kazanan Mektebim Koleji Manisa Kampüsü 2A sınıfı öğrencisi Daniel Dönmez, Kampüs Müdürü Mehmet Kanca tarafından Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi. Kanca, okullarındaki mili takım forması giyen öğrencilerden bundan sonra katıldıkları şampiyonalarda birincilerin tam, ikincilerin yarım üçüncülerin de çeyrek altınla ödüllendireceğini açıkladı.

Mektebim Koleji Manisa Kampüsünde İlkokul 2. sınıfta okuyan Daniel Dönmez isimli öğrenci 1825 Ocak tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonasında 8 yaş kategorisinde milli takım seçmelerinde ay yıldızlı formayı giymeye hak kazandı. Doğum Gününde milli takım forması giymeye hak kazanan Dönmez’in bu başarısı okulda da büyük bir sevinçle karşılanırken, öğrencinin ilk defa milli takıma seçilmiş olmasından dolayı okul tarafından Cumhuriyet Altını ile ödüllendirildi.

Kampüste daha önceden mili takımlara seçilmiş öğrencileri olduğu bildiren Kampüs Müdürü Mehmet Kanca, Daniel Dönmez’in bu sene eğitim öğretime başlayan okulda ilk defa milli takıma seçilmesinin okulları için bir ilk olduğunu söyledi. Farklı spor dallarında milli sporcuları da bünyelerinde barındırdıklarını anlatan Kanca, “MER Okulları olarak milli formanın önemini biliyoruz ve her milli takıma giren öğrencimizi sonuna kadar destekleyeceğiz. Bundan sonra okulumuz öğrencilerinden milli takım formasıyla birinci olanlara tam altın, ikinci olanlara yarım altın üçüncü olan öğrencilerimizi de çeyrek altınla ödüllendirme kararı aldık.” dedi.

MER Koleji Kurucusu Dr. İbrahim Emre Mermer de başarıyı her zaman desteklemeye hazır olduklarını belirtti.

MANİSA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:41

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