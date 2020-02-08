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Taraftarlar yeşil-beyaz için kenetlendi

İHA

Salihli 45.5 Taraftarlar Derneği tarafından Salihli Belediyespor'a destek amacıyla toplantı düzenlendi.

Taraftarlar yeşil-beyaz için kenetlendi

Salihli 45.5 Taraftarlar Derneği tarafından Salihli Belediyespor'a destek amacıyla toplantı düzenlendi.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden ve pazar günü sahasında Ayvalıkgücü Belediyespor'u konuk edecek olan Salihli Belediyespor’a destek çıkmak amacıyla ilçedeki taraf grupları bir araya geldi. 45.5 Taraftarlar Derneği Başkanı Yakup Karahan öncülüğünde “Söz konusu Salihli olunca, gerisi teferruattır” sloganı ile gerçekleştirilen toplantıya Genç Fenerbahçeliler, UltrAslan, BJK Lise ve Salihli Tayfa ile Yeşilbeyaz renklere gönül verenler katıldı.
Amaçlarının Salihli’de taraftar grupları ile bir araya gelip, Yeşilbeyaz için el ele gönül gönüle verip, birlikteliğin sağlanması olduğuna vurgu yapan 45.5 Taraftarlar Derneği Başkanı Yakup Karahan “Tüm taraflar gruplarındaki arkadaşlarımız, Salihli Tayfa öncülüğünde tüm maçlarda omuz omuza olacaklar. Bu haftada Salihli Belediyespor’un Ramiz Turan Stadı’nda konuk edeceği Ayvalıkgücü Belediyespor müsabakasında, Yeşilbeyazlı ekibe destek olmak için karşı açıkta buluşacağız” dedi.
Tüm taraftarları maça davet eden Karhan “Pazar günü saat 13.00’da toplanıp, maça davullu zurnalı kortej halinde gideceğiz. Yeşilbeyaz renklere gönül veren tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Çünkü sen, ben yok, biz varız. Eğer sen yoksan bir kişi eksiğiz. Zaman birlikte kenetlenip, destek olma zamanıdır” diye konuştu.

MANİSA

08 Şubat 2020 Cumartesi

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