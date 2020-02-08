4 gündür kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor

Ne kadar yardım toplandı, konutlar ne zaman bitecek?

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan 58 yaşındaki şahıs için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Turgutlu ilçesine bağlı Sivrice Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilik yapan 58 yaşındaki Recep Üzülmez, geçtiğimiz 5 Şubat Çarşamba sabahı tarım arazisine gitmek üzere evinden ayrıldı. Akşam evine dönmeyen Üzülmez'den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, AFAD, AKUT, ANDA ekipleri ile mahalle sakinleri, Sivrice ve çevresindeki dağlık alanda arama çalışması başlattı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede arama çalışmaları, jandarmanın iz takip köpeği ve drone yardımıyla sürdürülüyor.

Arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölgeye Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer de gelerek yetkililerden bilgi aldı.

MANİSA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:40

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