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Manisa'da korsan çiçekçilere tepki

İHA

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası (MESO) her yıl olduğu gibi bu yılda yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde vatandaşları korsan çiçekçilere karşı uyarmak amacıyla, "Seyyar Çiçekçiye Hayır" yazılı afişler hazırladı. Hazırlanan afişler çiçekçi esnafına dağıtıldı.

Manisa'da korsan çiçekçilere tepki

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası (MESO) her yıl olduğu gibi bu yılda yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde vatandaşları korsan çiçekçilere karşı uyarmak amacıyla, “Seyyar Çiçekçiye Hayır” yazılı afişler hazırladı. Hazırlanan afişler çiçekçi esnafına dağıtıldı.
Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz, özel günlerin çiçekçi esnafı için çok özel olduğunu vurguladı. 14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kaldığını ifade eden Akyüz, seyyar çiçekçilere karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Çiçekçi esnafının yılda birkaç özel günde para kazandığını belirten Akyüz, “Evlerine sıcak para götürsünler, bir lokma ekmek götürsünler diye mücadele ediyoruz. Onun için yönetim kurulu üyelerimizle beraber esnaflarımızı geziyoruz. Bu özel günlerde halkımızın da çiçekçilerimizin yanında olmasını istiyoruz. Bu konuda gerçek çiçekçiden, mekan sahibi çiçekçiden çiçeklerini almasını rica ediyoruz. Çünkü dışarıdan gelen çiçekler, satılan çiçekler ucuz olduğu kadar kalitesiz olduğu kadar sağlık açısından da tehlike arz ettiğini söyleyebiliriz. Ama çiçekçi esnafımız kesinlikle adi bir mal iş yerine sokmamaktadır, satmamaktadır. Buna halkımızda dikkat etsin. Yani bu güzel gününde güzel çiçekler alarak güzel gününü kutlasınlar temennisiyle bu çalışmamızı yapıyoruz” diye konuştu.
Manisa’ya genellikle dışarıdan, İzmir tarafından çiçeklerin geldiğini kaydeden Akyüz, "Büyükşehir, Şehzadeler ve Yunusemre’ye bağlı zabıta ekiplerimizle birlikte gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Seyyarda satılan çiçekleri toplatıyoruz. Burada esnafımızı düşünmemiz lazım. Esnaf vergisini veriyor, kira veriyor. Kayıt dışı yaşanıyor, devletimizde bundan zarar görüyor. Bütün çiçeklerimizin çiçekçi dükkanından alınması gerektiğini düşünüyorum” dedi.
Vatandaşları seyyar çiçekçilerden uzak durmaları konusunda uyaran 15 yıllık çiçekçi uğraşan Ergün Öğren ise “Seyyardan mümkün olduğu kadar çiçek almaktan kaçınalım. Çünkü sağlıksız ortamlarda da toplayabilirler bu çiçekleri. Ama vergisini veren odaya kayıklı dükkanda satılan çiçekler daha güvenilir olduğu için dükkanları tercih edin, seyyarı tercih etmeyin. Bu zor ekonomik şartlarda kirası, vergisi, stopajı uğraşırken, seyyarların böyle bir dertleri olmadığı için halkımızın bunu da düşünüp ona göre davranacağını ümit ediyorum” dedi.

MANİSA

08 Şubat 2020 Cumartesi

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