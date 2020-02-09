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Psikiyatrist Aşık, deprem psikolojisinin nasıl atlatılacağını anlattı

DHA

- MANİSA Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Psikiyatrist Uzman Dr. Ecenur Aydın Aşık, kentte bir süredir devam eden depremlerden bazı kişilerin etkilenebileceğini belirterek, bunun yaratabileceği olumsuz düşüncelerden nasıl kurtulabileceğini anlattı. Halkı uyaran Aşık, sürekli deprem oluyormuş gibi hissedilmesi, aşırı sinirlenme ve gerginlik ya da sıklıkla irkilme halinin 34 haftadan uzun sürmesi durumunda psikiyatriste başvurulması önerisinde bulundu.

- MANİSA Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Psikiyatrist Uzman Dr. Ecenur Aydın Aşık, kentte bir süredir devam eden depremlerden bazı kişilerin etkilenebileceğini belirterek, bunun yaratabileceği olumsuz düşüncelerden nasıl kurtulabileceğini anlattı. Halkı uyaran Aşık, sürekli deprem oluyormuş gibi hissedilmesi, aşırı sinirlenme ve gerginlik ya da sıklıkla irkilme halinin 34 haftadan uzun sürmesi durumunda psikiyatriste başvurulması önerisinde bulundu.
Akhisar'da, 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşanan 2 binin üzerindeki artçı sarsıntının ardından bölgede korkudan evlerine giremeyenler, geceyi çadırlarda geçiriyor. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Psikiyatrist Uzman Dr. Ecenur Aydın Aşık, halkın deprem öncesi ve sonrası neler yapması gerektiği konusunda uyarı ve tavsiyelerde bulundu.
Depremin insan üzerinde ne gibi etkiler bırakabileceğini anlatan Dr. Aşık, "Deprem engel olamadığımız bir doğa olayıdır. Çaresizlik hissediyor ve korkuyoruz. Önemli olan depremi bir travma olarak atlatmaktan öte, kriz olarak atlatabilmektir. Deprem uzmanlarının önerdiği şekilde çanta hazırlama, aile içinde fikir birliği oluşturma, güvenli yerlerimizi belirleme şeklinde hazırlıklarımızı sağlayabilirsek; travma değil, kriz olarak atlatabiliriz. Depremden sonra korku, kaygı ve irkilmeler yaşayabiliyoruz. Ancak, irkilme, donakalma, tepkisellik, duygusal olarak içe kapanma, insanlarla konuşmama, depremi hatırlatan rüyalar görmek, her seferinde deprem oluyormuş gibi o anı yeniden yaşamak şeklindeki yakınmalarımız eğer 34 haftadan uzun sürüyorsa, bir psikiyatriste veya psikiyatrist tedavileri veren kuruma başvurmamız gerekiyor" dedi.
'ÇOCUKLARIN EN ÇOK İHTİYACI OLAN ŞEY, GÜVENLİK DUYGUSU'
Depremin çocuklar üzerindeki etkilerini ve anne babaların neler yapmaları gerektiği konusunda açıklamalarda bulunan Dr. Aşık, "Depremle ilgili olarak bir de gözden kaçırdığımız çocuklar var. Deprem anında ve sonrasında çocukların en çok ihtiyacı olan şey güvenlik duygusudur. Güvenlik duygusunu çocuklarımıza en çok davranışlarımızla söyleyebiliriz. Deprem anında onlara güvenli olduklarını hem davranışlarımızla, hem sözlerimizle belirtmeliyiz. Deprem sonrasında da çocuğu en yakın olduğu kişiden uzaklaştırmamalıyız. Eğer bulunduğumuz ortam güvenli ise, anne ve babasının yanından ayırmamalıyız. Sürekli ona güvenli olduğuna yönelik telkinde bulunmalıyız" diye konuştu.

MANİSA

09 Şubat 2020 Pazar

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