Manisa’da bir yılda 4 binden fazla kişi sigarayı bıraktı

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, 2019 yılında ildeki sigara bırakma polikliniklerine 15 bin 902 kişinin başvurduğunu ve 4 bin 247 kiuşinin sigarayı bıraktığını açıkladı. Sigaranın dünya üzerinde her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu kaydeden Yemenici, bu sayının 900 bin kadarını sigara içmeyen ancak sigara dumanından pasif olarak etkilenen kişiler oluşturduğunu ve bu yüzden de sigaranın önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu kaydetti.

1987 yılında 9 Şubat'ın Dünya Sağlık Örgütü tarafından Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak kabul edildiğini belirten Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, "Tüm dünya ülkelerinde tütün ürünleri tüketiminin ve tütün dumanına maruz kalmanın yol açtığı zararlı etkilerin önlenmesi ve küresel tütün salgınını önlemek amacıyla her yıl 9 Şubat günü 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' olarak kutlanmaktadır. Sigara kullanımı başta akciğer kanseri, kalp hastalıkları ve KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) olmak üzere diğer kanser türlerinin gelişiminde temel etkendir. Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) paylaştığı son verilere göre; tütün kullanımı ve pasif sigara dumanından etkilenmek kalp hastalıkları nedeni ile olan ölümlerin yüzde 12’sinden sorumlu olmakla birlikte, dünya üzerinde her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin ölümüne sebep olurken bu sayının 900 bin kadarını sigara içmeyen ancak sigara dumanından pasif olarak etkilenen kişiler oluşturmaktadır. Ülkemizde ise bu oran 100 bin kişi seviyesindedir. Sigara dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunudur ve yüksek oranda nikotin içerdiği için bağımlılık yapma potansiyeline sahiptir" dedi.



"Sigarayı bırakmak imkansız değil"

Tütün bağımlılığı ile mücadele kapsamında Manisa'da 14 sigara bırakma polikliniği bulunduğunu kaydeden Yemenici, "Manisa'daki sigara bırakma polikliniklerinde 2019 yılı içinde muayene sayısı 15 bin 902 iken, sigarayı bıraktığı tespit edilen kişi sayısı ise 4 bin 247’dir. Sigara bırakma tedavisi kapsamında 2019 yılında vatandaşlarımıza ücretsiz olarak 5 bin 400 nikotin bandı, 10 bin 600 sigara bırakma ilacı ilçe müdürlüklerimiz tarafınca temin edilmiştir. Sigarayı bırakmak zor olabilir ancak imkansız değildir. Birçok içici defalarca denedikten sonra sigarayı bırakmayı başarabilir. Her sigarayı bırakma deneyiminiz, bir sonraki bırakma girişiminiz için yol gösterici olabilir. Sigarayı bırakmaya çalışırken kendi iradenizi suçlama eğilimine girmeyin. Bırakma denemeniz sırasında başarısızlık söz konusu olursa asla kendinize olan güveninizi yitirmeyin. Bu süreci bir iyileşme süreci olarak kabul etmeli, destek almalı ve kararlılıkla mücadelenizi devam ettirmelisiniz. Size yardımcı olacak bir sigara bırakma polikliniğine başvurabilirsiniz. ALO 171 Sigara Bırakma Danışma hattını ücretsiz arayabilir, yardım alabilirsiniz. Unutmayın, bağımlılık yapıcı maddeden kurtulmak güçtür ancak imkansız değildir, kararlılıkla başarabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

