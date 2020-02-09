Manisa Valisi, depremzedeler için kurulan konteyner evleri inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Manisa Valisi, depremzedeler için kurulan konteyner evleri inceledi

DHA

- MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, depremde evleri ağır hasar gören kırsal Karakurt Mahallesi halkı için 30 konteyner ev kuruldu. Manisa Valisi Ahmet Deniz, beraberindekilerle konteyner kenti gezip, incelemelerde bulundu.

- MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, depremde evleri ağır hasar gören kırsal Karakurt Mahallesi halkı için 30 konteyner ev kuruldu. Manisa Valisi Ahmet Deniz, beraberindekilerle konteyner kenti gezip, incelemelerde bulundu.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki çok sayıda artçı sarsıntı nedeniyle evleri hasar gören KIrkağaç ilçesinin kırsa Karakurt Mahallesi'ndeki depremzedeler için Afet ve Acil Durum yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından dün 30 konteyner ev kuruldu. Yarın, konteyner evlere elektrik ve su bağlanacağı bildirildi.
Manisa Valisi Ahmet Deniz, beraberinde Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör, Karakurt Mahallesi Muhtarı İdris Kat ile 'konteyner kenti' gezip, incelemelerde bulunarak AFAD yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Deniz, soğuk hava şartlarına dikkat çekip, depremzedelerin en kısa süre konteyner evlere yerleştirilmesini istedi.
Vali Deniz, daha sonra beraberindekilerle çadır kente geçip, burada çadırda kalan 2 aileyi ziyaret ederek, şikayetlerini ve isteklerini dinledi. Karakurt Mahallesi'ndeki kahvehanede köylülerle de bir araya gelen Vali Deniz, bir süre sohbet etti.
Karakurt Mahallesi Muhtarı İdris Kat, Vali Deniz'e ziyareti nedeniyle teşekkür edip, "Depremin ardından devletimiz, bütün imkanlarını Karakurt için seferber etti. Şimdi de mahallemizde depremzedeler için 30 konteyner ev kuruldu. Valimizin de katılımıyla bu konteyner evleri depremzedelerimize dağıtacağız" dedi.

MANİSA

09 Şubat 2020 Pazar

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:02
  • ÖĞLE 13:29
  • İKİNDİ 16:21
  • AKŞAM 18:47
  • YATSI 20:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Deprem bölgesindeki çalışmalara yakın takip
YEREL HABERLER Deprem bölgesindeki çalışmalara yakın takip
Vali Deniz, Somaspor-Batman Petrolspor maçını izledi
YEREL HABERLER Vali Deniz, Somaspor-Batman Petrolspor maçını izledi
Manisa BBSK U16 Takımı Manisa Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Manisa BBSK U16 Takımı Manisa Şampiyonu oldu
Manisa FK'dan muhteşem dönüş
YEREL HABERLER Manisa FK'dan muhteşem dönüş
Manisa’da bir yılda 4 binden fazla kişi sigarayı bıraktı
YEREL HABERLER Manisa’da bir yılda 4 binden fazla kişi sigarayı ...
Kazı sırasında 2 binanın temeli kaydı, mahalle sakinleri tedirgin
YEREL HABERLER Kazı sırasında 2 binanın temeli kaydı, mahalle ...
Psikiyatrist Aşık, deprem psikolojisinin nasıl atlatılacağını anlattı
YEREL HABERLER Psikiyatrist Aşık, deprem psikolojisinin nasıl ...
Tamir etmek istediği telefon elinde patladı
YEREL HABERLER Tamir etmek istediği telefon elinde patladı
Manisa'da korsan çiçekçilere tepki
YEREL HABERLER Manisa'da korsan çiçekçilere tepki
Manisa’da velilere başarıya giden yol anlatıldı
YEREL HABERLER Manisa’da velilere başarıya giden yol anlatıldı
4 gündür kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER 4 gündür kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor
Manisa’da kaybolmaya yüz tutan mesleklere destek
YEREL HABERLER Manisa’da kaybolmaya yüz tutan mesleklere destek
Salihli OSB’ye yeni yatırımcı
YEREL HABERLER Salihli OSB’ye yeni yatırımcı
Manisalı depremzedeler için konteyner ev Kırkağaç'a 30 adet konteyner kuruldu
YEREL HABERLER Manisalı depremzedeler için konteyner ev Kırkağaç'a ...
Somaspor - Medicalpark Batman Petrolspor: 1-1
YEREL HABERLER Somaspor - Medicalpark Batman Petrolspor: 1-1
Yoğun kar yağışında sokak hayvanlarını unutmadılar
YEREL HABERLER Yoğun kar yağışında sokak hayvanlarını unutmadılar
Taraftarlar yeşil-beyaz için kenetlendi
YEREL HABERLER Taraftarlar yeşil-beyaz için kenetlendi
Alaşehir'de karla kapanan yollar açıldı
YEREL HABERLER Alaşehir'de karla kapanan yollar açıldı
Alaşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesi kardeş oldu
YEREL HABERLER Alaşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesi kardeş ...
Akhisar'da 4.0 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Akhisar'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Tamir etmek istediği telefon elinde alev aldı Teknik serviste korku dolu anlar Teknik Servis Yusuf Gülçimen: “Eğer müşteri bize bu cihazı 15 dakika daha geç getirseydi kendi elinde, çantasında ya da kulağında patlaması kaçınılmazdı”
YEREL HABERLER Tamir etmek istediği telefon elinde alev aldı Teknik ...
Akhisar güne yine depremle uyandı
YEREL HABERLER Akhisar güne yine depremle uyandı
'Tarlaya gidiyorum' dedi, 2 gündür kayıp
YEREL HABERLER 'Tarlaya gidiyorum' dedi, 2 gündür kayıp
Vali Deniz’den kan bağışı
YEREL HABERLER Vali Deniz’den kan bağışı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X