Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ihtiyaç sahibi bir vatandaşın kaymakama yardımların 5 aydır yapılmadığını bildirmesinin ardından yapılan inceleme sonucu biri stajyer 2 kişi gözaltına alındı. Paraları zimmetine geçirdiğini itiraf eden stajyer tutuklanırken, memur kadın ise serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan nakdi yardımların bir kısmının 5 aydır yapılmadığı şikayeti üzerine harekete geçti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalışan 1'i stajyer 2 kadın çalışan gözaltına alındı. Şüphelilerden G.H.'nin (23) ifadesinde ihtiyaç sahiplerine verilen banka kartlarının şifrelerini değiştirerek hesaplara yatan paraları çektiğini itiraf ettiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen stajyer G.H. adlı kız tutuklanırken, diğer kadın memur serbest bırakıldı.



Kaymakamlık açıklama yaptı

Yaşanan olayla ilgili Turgutlu Kaymakamlığı da bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Turgutlu Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlardan bazılarının başkaca kişi veya kişiler tarafından bankadan çekildiği bilgisine ulaşılmış, yapılan araştırmalar neticesinde daha önceki yıllarda Turgutlu SYD Vakfı Müdürlüğünde stajyer öğrencilik yapmış bir şüpheli tarafından anlaşmalı bankaya ait sosyal destek kartlarından çekilmiş olduğu polis tarafından tespit edilmiştir. Olay Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmiş olup, bu kapsamda şüpheli (kamu personeli olmayan) şahıs tutuklanmış durumdadır. Adli mercilerce yürütülen soruşturma devam etmektedir. Konu, mağdur olan bir vatandaşın ilçe kaymakamına gelerek kendisine çıkan paranın başkalarınca çekildiğini beyan etmesi üzerine ilçe kaymakamının konuyu Vakıf Müdürlüğünden temin ettiği bilgibelgelerle vatandaşı polis karakoluna göndermesi sonrasında, polis tarafından yapılan titiz araştırma sonucu banka güvenlik kameralarının incelenmesi suretiyle ortaya çıkarılmıştır. Şu ana kadar Kaymakamlığımız tarafından bu hususta mağdur olduğu tespit edilen üç vatandaşımıza gerekli yardımların yapılması ve benzeri usulsüzlüklerin önlenmesi noktasında gerekli idari tedbirler alınmaktadır" ifadelerine yer verildi.

MANİSA 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:39

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