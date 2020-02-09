Tavanı kopan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari araca arkadan çarptıktan sonra tavanı kopan otomobilin sürücüsü, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Hurdaya dönen aracın kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, ticari araç da kaldırıma çıkarak durabildi.

Alınan bilgiye göre, Selahattin Er (32) yönetimindeki 10 UP 556 plakalı otomobil, İzmirAnkara Karayolu Avşar Mahallesi girişinde aynı yönde seyir halinde olan M.B. (39) idaresindeki 45 ZC 9204 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle tavanı kopan otomobilin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada hurdaya dönen aracından burnu bile kanamadan kurtulan otomobilin sürücüsü Er, 112 Acil Servis ekiplerince kontrol amacı ile Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü. 45 ZC 9204 plakalı hafif ticari araç ise kaldırıma çıkarak durabildi.

MANİSA 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 13:29

İKİNDİ 16:21

AKŞAM 18:47

YATSI 20:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.