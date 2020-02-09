TFF 3. Lig: Manisaspor: 1 - Silivrispor: 4

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Manisaspor, ligin 22. hafta karşılaşmasında evinde ağırladığı Silivrispor’a 41 yenildi.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Sabit Selvi xx, Serdar İla xx, Uğur Akalp xx
Manisaspor: Kubilay x, Yusuf x (Dk.79 Caner Apak x), Umut x, Berk x, Anıl xx, Muhammed x, Cevdet Enes Varbil x, Bilal Budak x (Dk.46 Vahap Aydemir x), Emir x, Ömer Zeren x, Orkun x (Dk.46 Barış Güner x)
Silivrispor: Burak xx, Evren xx, Oğuz xx, Mehmet xx, Bülent xx, Hakan xx (Dk.78 Güney Polat x), Sercan xx, Çağrı xx, Gökhan xxx, Emrah xxx (Dk.90 Cankat Algür ?), Erçağ xx (Dk.69 Eren Açıkgöz xx)
Goller: Dk.81 Anıl Bozkurt (Manisaspor), Dk.482 Emrah Bedir, Dk.76 Gökhan Göksu, Dk.90+2 Eren Açıkgöz (Silivrispor)
Sarı Kartlar: Umut Kezgin (Manisaspor), Erçağ, Çağrı, Hakan (Silivrispor)
MANİSA
09 Şubat 2020 Pazar
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