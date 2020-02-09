Turgutlu Belediyespor İl Şampiyonu oldu

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Turgutlu Belediyesispor U16 Yıldız Kız Basketbol Takımı son maçta karşılaştığı Basketmania’yı 6142 yenerek il şampiyonu oldu. Mart ayında düzenlenecek bölge şampiyonasında Manisa’yı Turgutlu Belediyespor temsil edecek.

Turgutlu Belediyespor U16 Yıldız Kız Basketbol Takımı Manisa İl Şampiyonu oldu. Son maçta sahasında karşılaştığı Basketmania’yı 6142 mağlup eden Turgutlu Belediyespor Mart ayında düzenlenecek olan bölge şampiyonasında Manisa’yı temsil etme hakkını kazanırken takımın başarısıyla gurur duyduğunu belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın şunları söyledi: “İl şampiyonu olan takımımızı ve hocalarımızı kutlarım. Bizleri gururlandırdılar. Manisa’mızı temsil edecekleri bölge şampiyonasında takımımıza başarılar dilerim.”

MANİSA 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:39

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