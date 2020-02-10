Kış turnuvasının şampiyonu Gökeyüp oldu

Manisa’nın Salihli ilçesinde Kemerdamları Spor Kulübü tarafından düzenlenen 3. Mahalleler Arası Kış Futbol Turnuvası, Gökeyüpspor’un şampiyonluğuyla sona erdi.

Kemerdamları Spor Kulübü Başkanı Mehmet Palas’ın organize ettiği mahalle kültürünün yaşatılması ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla Kemer, Kemerdamları, Gökeyüp, Karayahşi, Süleymaniye, Gökeyüp Gençlik ve Çavlu’nun katılımıyla düzenlenen turnuva sona erdi. Aralık ayında başlayan turnuvanın final maçında Gökeyüp Gençlikspor’u 21’lik sonuçla geçen Gökeyüpspor turnuvanın şampiyonu oldu. Gökeyüp Gençlikspor’un 2.olduğu turnuvada 3.Kemerspor, 4.Kemerdamlarıspor oldu.

Kış Turnuvasında şampiyon ve diğer takımların kupasını ise Belediye Başkanı Zeki Kayda verdi. Kayda, turnuvaya katılan ve centilmence mücadele eden takımları tebrik etti. Kulüp olarak 3.Mahalleler Arası Kış Futbol Turnuvasını tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Palas “Köyler arası birlik ve beraberliğin sağlanması adına düzenlediğimiz turnuvayı Gökeyüpspor şampiyon olarak tamamladı. Turnuvaya katılan tüm takımlara, turnuva boyunca emek harcayan, destek sunan tüm herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonraki turnuvalarda buluşmak dileğiyle” dedi.

MANİSA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:29

İKİNDİ 16:22

AKŞAM 18:48

YATSI 20:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.