Turgutlulu sporcu Muaythai’de Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Nevşehir’de gerçekleştirilen Büyükler ve U23 Türkiye Muaythai Şampiyonasında Turgutlulu sporcu Reyhan Başçı 60 kilogramda Türkiye şampiyonu olurken 81 kilogramda mücadele eden Halil Boral da Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Hasan Karlı anısına Büyükler ve U23 Türkiye Muaythai Şampiyonası Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde 0308 Şubat’ta yapıldı. Manisa’yı temsilen Türkiye Şampiyonasına katılan Turgutlulu sporcu Reyhan Başçı Büyük Bayanlar kategorisinde tüm zorlu rakiplerini eleyerek 60 kilogramda Türkiye’nin en iyisi olduğunu kanıtlayarak şampiyon olurken, 81 kilogramda mücadele eden Halil Boral bronz madalyada kaldı.



“Hedef dünya şampiyonluğu”

Sporcuların antrenörü Çağlar Seçilmiş aylar süren disiplinli bir çalışma ile bu başarıyı elde ettiklerini, Turgutlu’ya ve Manisa’ya bu gururu yaşattıkları için çok mutlu olduklarını söyleyerek şöyle devam etti: “Sporcum Reyhan 2019 yılında gerçekleşen Avrupa kupasında milli forma ile ikincilik elde etmişti, tekrardan Ay yıldızlı formanın kapısını aralayan sporcumuz için hedefimiz 22 30 Mayıs 2020 tarihleri arasında Kazakistan’da gerçekleştirilecek olan Dünya Şampiyonasında altın madalyayı ülkemize kazandırmak. Bu yönde çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz.”

MANİSA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:38

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