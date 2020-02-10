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Çadırlarda kalan depremzede öğrenciler için ilk ders zili çaldı

DHA

MANİSA'nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle 1 hafta uzatılan yarıyıl tatilinin ardından bugün 09.00'da ilk ders zili çaldı. Kırkağaç ve Akhisar ilçelerinde 34 bin 250 öğrenci dersbaşı yaptı. Depremde zarar gören okulların öğrencilerin geçici olarak başka okullarda eğitimlerine devam edeceği bildirildi.

MANİSA'nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle 1 hafta uzatılan yarıyıl tatilinin ardından bugün 09.00'da ilk ders zili çaldı. Kırkağaç ve Akhisar ilçelerinde 34 bin 250 öğrenci dersbaşı yaptı. Depremde zarar gören okulların öğrencilerin geçici olarak başka okullarda eğitimlerine devam edeceği bildirildi.
Manisa Valiliği tarafından, 22 Ocak'ta merkez üssü Akhisar olan 5.4 büyüklüğünde ve 28 Ocak'ta Kırkağaç'ta 4.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilçelerde yarıyıl tatilinin uzatılmasının ardından bu sabah ilk ders zili çaldı. Akhisar'da 28 bin, Kırkağaç'ta ise 6 bin 250 öğrenci bugün okul sıralarına oturdu. Akhisar ilçesi kırsal Medar Mahallesi'nde Zübeyde Hanım İlkokulu, Gazi İlkokulu ile Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu İlkokulu, Kırkağaç İlçesi'nde ise Şehit Mehmet Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, İsmail Hakkı Gelenbevi İmam Hatip Ortaokulu meydana gelen depremler sonrasında ağır hasarlı raporu verildiği için eğitime başlanamadı. Bu okullardan Şehit Mehmet Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 207 öğrencisi ile İsmail Hakkı Gelenbevi İmam Hatip Ortaokulu'nun 320 öğrencisi Kırkağaç İmam Hatip Lisesi'nde, Zübeyde Hanım İlkokulu'nun 316 öğrencisi aynı okul bahçesindeki Şehit Binbaşı Serdar Kandemir Ortakokulu'nda, Gazi Ortakokulu'nun 650 öğrencisi Misak-ı Milli İlkokulu'nda, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu İlkokulu'nun 700 öğrencisi ise Ali Şefik Ortaokulu'nda geçici olarak ikili eğitim göreceği bildirildi. Kırkağaç'ın Karakurt Mahallesi'nde bazı öğrenciler, 22 Ocak'tan bu yana kaldıkları deprem çadırlarından okula gitti.
ÇOCUKLAR YAŞADIKLARINI ANLATTI
Deprem çadırından okula gitmek zorunda kalan Karakurt 75. Yıl Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Tuğçe Akça, "Çadırdan okula gitmek çok değişik bir duygu.
Sabah evde uyanıp, okula gitmek daha güzeldi ama buna da şükür. Çadırlarımız okulun çok yakınında. Sabah uyanıp, doğrudan okula geçebiliyoruz. Bugün derem nedeniyle uzayan sömestir tatilimizden sonra okuldaki ilk günümüz" dedi.
Hayatında ilk kez çadırda kaldığını anlatan 5'inci sınıf öğrencisi Azra Üren ise, "Sabah, ders programıma göre çantamı hazırladım. Ardından annemin hazırladığı kahvaltıyı yedim. Sonrasında giyinip okuluma geldim. Çadırdan okula gelmek benim için farklı bir deneyim. Bu gerçekten üzücü bir durum. Ama yapacak bir şey de yok" diye konuştu.
'DEPREM KORKUSUYLA YAŞIYORUZ'
Kızını deprem çadırından okula göndermekten dolayı hüzünlü olduğunu anlatan evli 1 çocuk annesi ev hanımı Hülya Akça (37) de, "22 Ocak'taki depremden bu yana çadırda kalıyoruz. Devletimiz bizim yanımızda ama onların da yapacak bir şeyi yok. Sonuçta doğal afet bu. Çocuğumu okula gönderiyorum ama aklımız onda kalıyor. Her an deprem korkusuyla yaşıyoruz. İnşallah, bu depremler bir an önce son bulur" dedi.

MANİSA

10 Şubat 2020 Pazartesi

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