Yunusemre Kent Tiyatrosu çalışmalarına başlıyor

'Babam ve ben'

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Kısa bir süre önce başvuruları tamamlanan Yunusemre Kent Tiyatrosu’nda çalışmalar başladı.

Yunusemre Belediyesi kültürsanat etkinliklerine aralıksız devam ediyor. Kuruluşu tamamlanan Yunusemre Kent Tiyatrosu çalışmalarına başladı. Tiyatrocu olmak isteyen genç yetenekler, Yunusemre Millet Çarşısı Tiyatro ve Konferans Salonunda bir araya geldi. Düzenlenen toplantıya Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı N. Elif Binici, Yunusemre Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Yonca Gezgin, kursiyerler ve aileleri katıldı. Belirli kategoriler ve gruplar halinde yapılacak eğitimler haftanın 5 günü Yunusemre Millet Çarşısı’nda bulunan Gençlik Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kursiyerler haftada 1 gün 1,5 saat eğitim alacak.

MANİSA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:38

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