Okulda rahatsızlanan öğrenci hava ambulansı ile sevk edildi

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'nın Demirci ilçesinde okulda aniden rahatsızlanan öğrenci hava ambulansı ile hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Demirci 75. Yıl Alime Paşa Eğitim kurumlarında öğrenim gören özel eğitim öğrencisi 8 yaşındaki Hüseyin D., aniden derste rahatsızlanarak nöbet geçirmeye başladı. Sınıf öğretmeni tarafından okul idaresine haber verilmesinin ardından 112 Ambulansı ile Demirci Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı.

Demirci Devlet Hastanesinde Çocuk Hastalıkları Uzmanı Doktor Mehmet Güllühalı tarafından epilepsi nöbeti geçiren Hüseyin D.'ye ilk müdahalesi burada yapıldı. Yaklaşık 30 dakika nöbeti geçmeyen Hüseyin D. için 112 hava komuta merkezinden hava ambulans helikopteri çağrıldı.

Hüseyin D., Turgut Özal Stadına iniş yapan ambulans helikopter ile Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.

MANİSA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:29

İKİNDİ 16:22

AKŞAM 18:48

YATSI 20:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.