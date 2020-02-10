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Manisa Şehir Hastanesi, ambulans helikopterle gelen ilk hastasını kabul etti

DHA

MANİSA'nın Demirci ilçesinde epilepsi nöbeti nedeniyle Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 8 yaşındaki Hüseyin D., 30 dakika boyunca nöbeti durdurulamayınca, ambulans helikopterle 1 ay önce hasta kabulüne başlayan 558 yataklı Manisa Şehir Hastanesi'ne getirildi.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde epilepsi nöbeti nedeniyle Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 8 yaşındaki Hüseyin D., 30 dakika boyunca nöbeti durdurulamayınca, ambulans helikopterle 1 ay önce hasta kabulüne başlayan 558 yataklı Manisa Şehir Hastanesi'ne getirildi.
Demirci ilçesinde bulunan 75. Yıl Alime Paşa Eğitim kurumlarında öğrenim gören Hüseyin D., derste aniden rahatsızlanarak epilepsi nöbeti geçirmeye başladı. Sınıf öğretmeni tarafından durum sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık çalışanları Hüseyin D.'yi Demirci Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hüseyin D.'nin sara nöbeti 30 dakika boyunca durdurulamayınca Manisa'ya sevk edilmesine karar verildi. 112 komuta merkezinden ambulans helikopteri çağırıldı. Hüseyin D., Demirci Turgut Özal Stadı'na iniş yapan ambulans helikopter ile 25 dakikalık uçuş sonrası, yaklaşık bir ay önce Heliport İşletme Ruhsatı alan 558 yataklı Manisa Şehir Hastanesi'ne getirildi. Hüseyin D. buradaki ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
'HASTALARA MÜDAHALE ŞANSI ÇOK DAHA HIZLI HALE GELDİ'
Hastane olarak ambulans helikopterle gelen ilk hastayı kabul ettiklerini ifade eden Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Serkan Saka, "Bugün heliport alanımıza ilk ambulans helikopter güvenli bir şeklide inişini gerçekleştirdi. Acil sağlık hizmetlerinin geldiği nokta çok iyi durumda. Sağlık Bakanlığımızın acil tıp hizmetlerinde çağdaş ve modern çözümü olan ambulans helikopterlerin kullanılması, zaman ile yarış halinde olan hastalar için oldukça önem arz etmektedir. Hastane olarak biz de Manisa'nın merkeze uzak olan ilçelerinden helikopterle hızlı bir şekilde sevk edilmesi gereken hastaları kabul ederek acil sağlık hizmetine katkı sağlamaya başladık. Hastalara müdahale şansı çok daha hızlı hale geldi. Sadece hastanemize değil yakınımızda bulunan tüm sağlık kuruluşlarına gerçekleşecek acil nakillere de hizmet vermekteyiz. Manisa Şehir Hastanesi olarak hastalarımıza en etkin, en konforlu ve en hızlı şekilde sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Sağlık alanında dünyadaki en son teknoloji ve tıbbi uygulamaları bölgemiz insanlarına ulaştırmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

MANİSA

10 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:38
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