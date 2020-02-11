YENEP ile Manisa’ya 17 tane ‘Kendin Yap Atölyesi’ kurulacak

Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) kapsamında yürütülen 12 projenin değerlendirildiği toplantı Vali Ahmet Deniz başkanlığında yapıldı. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından program kapsamında sağlanan hibe desteği ile Manisa’ya 14’ü yerleşik, 3’ü mobil toplam 17 Kendin Yap Atölyesi kurulacağı bildirildi.

Manisa Valiliği Brifing Salonunda Vali Deniz Başkanlığında yapılan toplantıya; Vali Yardımcıları Ahmet Yılmaz ve Ünal Çakıcı, İl Milli Eğitim Müdürü V. Mustafa Dikici, AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Ural Sever, Zafer Kalkınma Ajansı Manisa Yatırım Destek Ofisi Koordinatör Cansu Uyar ve Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe ekibi katıldı.

Toplantıda; Zafer Kalkınma Ajansı tarafından Manisa, Afyon, Kütahya ve Uşak illerinde dijital dönüşüm sürecini hızlandıracak ve sürdürülebilir kılacak geleceğin nitelikli iş gücünün oluşturulması amacıyla okul çağındaki çocukların tasarım, yenilikçilik, üretkenlik kapasitelerinin geliştirilmesinin hedeflendiği Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) kapsamında Manisa’da yürütülen 12 projeyle ilgili çalışmalar değerlendirildi.

Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) kapsamında Manisa’nın hazırladığı 12 proje ile 4 milyon 648 bin 196 TL ve eş finansman desteğiyle birlikte toplam 5 milyon 537 bin 373 TL hibe desteği alacağı öğrenildi. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından program kapsamında sağlanan hibe desteği ile Manisa’ya 14’ü yerleşik, 3’ü mobil toplam 17 Kendin Yap Atölyesi kurulacağı ve 638 öğretmenin faydalanacağı 52 adet Eğitmen Eğitimi gerçekleştirileceği açıklandı.



Kodla(Ma)nisa örnek projeler arasında

Çocukların algoritmik düşünme, robotik kodlama ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi, düşünen, tasarlayan ve üreten bireyler olmasını hedeflediklerini söyleyen Vali Deniz, “Bu kapsamda ilimizde yürütülmekte olan Kodla(Ma)nisa Projesi büyük bir başarıyla devam ediyor. Kodla(Ma)nisa hem ülkemizde hem de yurt dışında ses getiren bir proje oldu. YENEP kapsamında hazırlanan projelerle bu alandaki başarıyı daha da yukarılara taşımış olacağız” dedi.



TasarımBeceri Atölyeleri kuruluyor

Vali Deniz, tüm amacın çocukları geleceğe hazırlamak olduğunu söyleyerek, çocukların kendilerini geliştirebilecekleri, düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyecek olan 19 tasarımbeceri atölyesinin Manisa’da kurulması için çalışmaların da başlatıldığını belirtti.

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