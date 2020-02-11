Belarus Şampiyonu Keskin’e Vali Deniz’den ödül

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Belarus’un başkenti Minsk'te gerçekleştirilen Uluslararası Paralimpik Yüzme şampiyonasından üç altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya ile dönen Bedensel Engelli Manisalı yüzücü Muhammet Keskin’i altın ile ödüllendirdi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Belarus’un başkenti Minsk'te gerçekleştirilen Uluslararası Paralimpik Yüzme şampiyonasından üç altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya ile dönen Bedensel Engelli Manisalı yüzücü Manisa Su Sporları Sporcusu Muhammet Keskin’i ağırladı. Vali Ahmet Deniz, Belarus şampiyonu Muhammet Keskin’i elde ettiği uluslararası başarıdan dolayı kutladı. Vali Deniz,Spor tesisleri yönünden Manisa ili çok zengin bir il olduğunu belirterek, “Sporun her dalının engel tanımadığının somut bir kanıtını ortaya koydu. Kendisini elde ettiği uluslararası başarıdan dolayı kutluyorum. Kolay değil böylesi yarışmalardan 3 altın, bir gümüş, 1 bronz madalya ile dönebilmek. Muhammet’in eğitim gördüğü lisedeki öğrencilerin spor yapabilmeleri için de Gençlik ve Spor İl Müdürümüz ile spor tesisini projenledireceğiz. Muhammet ve diğer engelli sporcularımızın ülkemize nice madalyalar kazandıracağından hiç endişemiz yok. Engelli bireylerin her türlü sporu yapabilmeleri için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya da hazırız” dedi.

Vali Deniz başarılı sporcu Manisa Su Sporları Kulübü Sporcusu Muhammet Keskin’i Altın ile ödüllendirirken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ise sporcuyu eşofman ile ödüllendirdi.

Valilik makamının girişindeki Engelliler Salonundaki ödül törenine Manisa Valisi Mustafa Ahmet Deniz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Şube Müdürleri Mustafa Buldu, Ufuk Özlem, Manisa Bedensel Engelliler Spor İl Temsilcisi Ahmet Ünsal ve sporcunun antrenörü Nurettin Karanarlık katıldı.

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